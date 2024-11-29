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漁民海上作業或沿岸採捕死亡 救助金增至200萬

中央社／ 台北29日電
農業部漁業署宣布，將提高本國籍漁民海上作業或沿岸採捕死亡救助金至新台幣200萬元，明天正式生效上路。圖／聯合報系資料照片
農業部漁業署宣布，將提高本國籍漁民海上作業或沿岸採捕死亡救助金至新台幣200萬元，明天正式生效上路。圖／聯合報系資料照片

為提升漁民福利及照顧遭難漁民家屬的生活，農業部漁業署今天宣布，將提高本國籍漁民海上作業或沿岸採捕死亡救助金至新台幣200萬元，明天正式生效上路。

漁業署發布新聞稿指出，已修正「漁民海上作業保險及救助辦法」，調高本國籍漁民救助金的金額，明天正式生效上路。

漁業署表示，海洋漁業作業存在相當風險，為了讓從事漁業漁民獲得更多保障，只要本國籍漁民在海上作業或沿岸採捕期間不幸死亡，本國籍漁民家屬可透過當地漁會，向漁業署申請救助金，及時照顧家屬的生活。

漁業署指出，為了強化漁民從事漁業生產作業保障，明天起漁民海上作業或沿岸採捕不幸發生死亡事件，救助金將由現行最高150萬元調高至200萬元。

漁業署強調，考量漁民常為家庭經濟的重要支柱，當從事海上作業或沿岸採捕時死亡，家屬的生活將陷入困境，透過救助金提高至200萬元，期望能更及時穩定遭難船員家屬的心情與生活，具體展現政府善盡照顧漁民生活的決心。

漁業署 漁民 遠洋漁業

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