出席全國技能競賽 卓揆：政府推青年百億海外圓夢基金

全國高級中等學校學生工業類技能競賽今在台中高工頒獎。行政院長卓榮泰致詞時說，政府推出青年百億海外圓夢基金，未來3年設立100億元基金，達成國家替青年圓夢、青年為國家圓夢雙贏局面。

卓榮泰說，這場技能競賽，有123校、970名選手參賽，涵蓋29項競賽項目，規模大，成果豐碩。全國逾500所公私立高中、逾55萬學生，每年也有逾17萬畢業生，在場者是國家未來的棟樑，國家未來在經濟、工業發展上面不可或缺的力量。

卓榮泰指出，台灣也是文明、講求教育平權的社會，不容許對於學歷有任何的歧視，我們也不容許用各種的語言來霸凌在任何階段的學習青年們，所以他要替所有政府首長一起努力，我們要全力和教育部來推動，高中職及高等教育學生都能在社會上得到平權、平等的對待，這才是教育的本質。

卓榮泰說明，政府重視技能學習階段，結合民間力量，舉辦大型技藝競賽，國內選手在2024國際技能競賽奪全世界第4名的好成績，也因為有這樣的優異表現，2025年亞洲技能競賽會在台灣舉行，也就是各位有機會大顯身手的時候了。希望台灣讓世界看到的不只是棒球，還有最棒的各位。

卓榮泰說，政府在2018年推動第二期的高等教育深耕計畫，推動特色的學校，推動教學合作、產學合作。賴清德總統上任後，透過國家希望工程的治國理念，要求行政院要訂定青年百億海外圓夢基金。