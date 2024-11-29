行政院長卓榮泰：設百億海外圓夢基金 助青年深造取經

行政院長卓榮泰今天表示，為幫助青年圓夢，未來將設立青年百億海外圓夢基金，提供出國進修，期望青年進修後回來幫助國家，讓世界不只看到台灣棒球，更能看到台灣技職好手。

113學年度全國高級中等學校學生工業類技藝競賽日前展開，全國123校、970名選手同場競技。卓榮泰、教育部長鄭英耀今天出席在台中高工舉辦的頒獎典禮。

卓榮泰致詞表示，每名選手與指導老師，都有不同世代的職人精神，代代相傳、代代學習，這是台灣過去20年在教育階段有所疏忽的，高職技藝學校的訓練，現在靠著努力及民間的參與來補足。

卓榮泰說，每年有許多畢業生大多數進入大學院校，有的則成為百工百業的重要推手，無論是普通高中，還是高中技職學校，都是社會跟教育中重要的一環，在場都是國家未來好手，是國家未來經濟、工業發展不可或缺的力量。

他提到，台灣是文明以及講求教育平權的社會，不容許對學歷有任何歧視，不容許用各種語言來霸凌在任何階段學習的青年們，政府首長要一起努力，讓所有同學都能夠在社會上得到平權、平等的對待，這才是教育真正的本質。

卓榮泰指出，政府重視技能學習，因此結合民間的力量舉辦大型技藝競賽。日前在2024國際技能競賽中，多名青年到法國參賽，在69個參賽國家中得全世界第4名成績，因為優異的表現，2025年亞洲技能競賽會在台灣舉行。

卓榮泰希望屆時所有青年都能大顯身手，讓世界看到的不只是棒球。2018年政府推動第2期的高等教育深耕計畫，計畫推動特色學校、教學以及產學的合作，一步步讓學校教育跟社會教育結合。

卓榮泰也提到，未來3年會設立青年百億海外圓夢基金，青年們有夢想、人生規劃，想到世界上某個國家學習更多的技能，可以獲得政府的幫助，國家在發展過程也需要青年學習後回來幫助國家，國家幫青年圓夢，青年為國家圓夢，用健全的教育體制，充實教育設施並提升師資，找出下個階段帶領國家前進的新興力量。