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前立委簡肇棟癌逝 議員妻悲痛證實：懷念他淘氣、愛抬摃

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
民進黨前立委簡肇棟辭世。圖／取自臉書
民進黨前立委簡肇棟辭世。圖／取自臉書

民進黨前立委簡肇棟今驚傳癌逝，享壽70歲。簡妻、台中市議員張芬郁在臉書證實「簡醫師在今天清晨離開了我們」，並表示丈夫一直都是這麼淘氣、愛抬摃、愛練肖話，相信他一定也很想念和大家相處的每一刻。

簡肇棟1998年當選台中縣大里市市長，1999年碰上921大地震，積極投入賑災與重建。2001年底當選第五屆立法委員，2004年底連任失利，2008年初再度失利，但當選人江連福涉及賄選當選無效，簡肇棟補選當選。

2011年9月因駕車撞死路倒男子，辭去立委以示負責，並退出下屆立委選舉，從此淡出政壇，開仁化診所，如今卻突因罹癌辭世。

張芬郁發文指出，簡醫師在今天清晨離開了我們，完成他在世上70載精彩的旅程，等一切就緒，會通知大家和他敘舊道別，也請為他的遠行默禱祝福！她也說，和家人們非常感謝這段時間大家的關心，丈夫一直都是這麼淘氣愛抬摃和愛練肖話，相信他一定也很想念和大家相處的每一刻。

民進黨前立委簡肇棟今驚傳癌逝。簡妻、台中市議員張芬郁在臉書證實「簡醫師在今天清晨離開了我們」。圖／翻攝自張芬郁臉書
民進黨前立委簡肇棟今驚傳癌逝。簡妻、台中市議員張芬郁在臉書證實「簡醫師在今天清晨離開了我們」。圖／翻攝自張芬郁臉書

癌症 議員 醫師

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