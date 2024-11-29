前立委簡肇棟癌逝 議員妻悲痛證實：懷念他淘氣、愛抬摃

民進黨前立委簡肇棟今驚傳癌逝，享壽70歲。簡妻、台中市議員張芬郁在臉書證實「簡醫師在今天清晨離開了我們」，並表示丈夫一直都是這麼淘氣、愛抬摃、愛練肖話，相信他一定也很想念和大家相處的每一刻。

簡肇棟1998年當選台中縣大里市市長，1999年碰上921大地震，積極投入賑災與重建。2001年底當選第五屆立法委員，2004年底連任失利，2008年初再度失利，但當選人江連福涉及賄選當選無效，簡肇棟補選當選。

2011年9月因駕車撞死路倒男子，辭去立委以示負責，並退出下屆立委選舉，從此淡出政壇，開仁化診所，如今卻突因罹癌辭世。