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民進黨前立委簡肇棟罹癌辭世 享壽70歲支持者不捨
民進黨前立委簡肇棟，今天上午驚傳因食道癌辭逝，簡肇棟為人親和、助人為樂，辭世消息傳出，親友、支持者非常不捨。
簡肇棟享壽70歲，任職大里菩提醫院院長，今年9月突然覺得吃不下東西，檢查竟已罹患食道癌長達13公分，治療前大出血，陷入昏迷，住進加護病房，賴清德總統曾去探望加油，一度好轉，轉普通病房觀察，但一直沒有完全清醒，家人等待奇蹟。
簡肇棟1998年當選台中縣大里市市長，1999年碰上921大地震，積極投入賑災與重建。2001年底當選第五屆立法委員，2004年底連任失利，2008年初再度失利，但當選人江連福涉及賄選當選無效，簡肇棟補選當選。
2011年9月因駕車撞死路倒男子，辭去立委以示負責，並退出下屆立委選舉，從此淡出政壇，開仁化診所，如今卻突因罹癌病辭世。簡肇棟妻為現任台中市議員張芬郁。
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