癱瘓口繪藝術家周玉茹 獲全球熱愛生命獎章

藝術家周玉茹24歲時因車禍導致頸部以下全部癱瘓，但她克服自身障礙，甚至帶領身心障礙者自力更生、教導學習繪畫，戰勝癱瘓，畫出生命正能量，獲得今年全球熱愛生命獎章。

周大觀基金會今天舉辦記者會，宣布口繪藝術家周玉茹及俄裔台媳藝術尤湯雅獲得今年的全球熱愛生命獎章，周玉茹是頸部以下全部癱瘓，尤湯雅則是一度雙眼全盲，但兩人皆用正能量找到生命光彩。

周玉茹1972年出生於台中，高中畢業後踏入職場工作，24歲因1場重大車禍導致頸部以下全部癱瘓，終身無法自理，原本自我放棄的她，在父親的鼓舞下，參加口足繪畫班，迄今自辦10多場、參展40多場畫展，還成立喜樂創意空間工坊，帶領身心障礙者自力更生、自助助人。

尤湯雅出生於俄羅斯，畢業於俄羅斯藝術大學，主修兒童心理學和藝術，遠嫁台灣10多年，後來雙眼因細菌感染導致全盲，最後透過眼角膜移植手術戰勝病魔，因為這樣的經歷，尤湯雅體悟生命真諦，將俄羅斯的金屬線纏繞與排灣族的琉璃珠結合，兩種文化激盪下創造出具新意的藝術成果，近年她也融合東西方文化，協助許多弱勢學童畫出希望。

周大觀基金會創辦人周進華表示，周大觀文教基金會為永續推動「全球熱愛生命運動」並提倡「天生我材必有用」，27年來已表揚橫跨7大洲、79個國家、459名熱愛生命獎章得主，期望之後能持續推展，讓全球233個國家和地區都有得主。

中央社副社長陳正杰表示，台灣值得驕傲的特點之一是社會各角落有很多個人、社會團體、非營利組織在做讓台灣變得更好的事情，就像周大觀基金會一樣。

陳正杰說，周大觀的事蹟感動一整個世代的人，基金會延續周大觀熱愛生命的精神，設計熱愛生命獎章，每一年透過獎章，鼓勵國內外許多即便遭遇困難依然不放棄希望的人，也造福無數人，非常謝謝創辦人讓這火把能不斷延續。

周大觀基金會表示，2名藝術家透過藝術重新找回生命光亮，共同推出「跨國傳愛．絕處逢生」聯展，今天起在中正紀念堂展出至12月10日，歡迎各界免費參觀。