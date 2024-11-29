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軍公教年終工作獎金 明年1月17日發放

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
行政院日前發函全國各機關，軍公教人員年終工作獎金將於明年1月17日發放。記者李人岳／攝影
行政院日前發函全國各機關，軍公教人員年終工作獎金將於明年1月17日發放。記者李人岳／攝影

行政院日前發函全國各機關，軍公教人員年終工作獎金將於明年1月17日發放。年終工作獎金原則上為1.5個月薪俸，另依考績，可能獲得0.5至1個月的考績獎金。另一方面，明年度軍公教加薪3%的部分，則需視明年度總預算案通過才能發放，如果今年底前來不及三讀，也會事後補發。

根據「2024年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」，軍公教人員年終獎金於春節前10天（2025年1月17日）一次發給。不過軍職人員部分，得由國防部視實際需要另訂發給日期；根據往例，軍職人員發放時間與公教不會有太多落差。

軍公教年終工作獎金發給基準，是依據當年實際在職月數比例，1月31日以前已在職人員至12月1日仍在職者發給1.5個月俸給的年終工作獎金；2月1日以後新進到職人員，如12月1日仍在職者，則按實際在職月數比例計支。

不過，若軍公教年終考績及另予考績遭列丙等以下，以及年度中受記過以上的懲戒處分判決確定者，或平時考核經獎懲相互抵銷後累積達一大過者，都不會拿到年終工作獎金。累積曠職達3日以上，以及年度中受申誡懲戒處分判決確定者，也會減發年終工作獎金。

考績獎金方面，根據規定，考績甲等可以領到1個月考績獎金，加上年終獎金，則可領到2.5個月的獎金；乙等考績者，考績獎金0.5個月，加上年終獎金，也可領2個月的獎金。由於全國各機關完成考績作業時間不同，因此考績獎金發放的時間也不一，原則上都是在農曆春節前入帳。

年終獎金 考績 軍公教

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