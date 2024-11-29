籲1203站上凱道表反廢死 受害者家屬還原法院荒唐行徑

師鐸獎女教師遭性侵並以鐵鎚敲擊殺害案，十年前震驚台灣社會，犯下罪行的劉志明遭五度判死，卻因憲判第8號憲法判決出爐，被法官引用後得以逃死。受害者家屬與一眾國民黨立委今日公開呼籲社會各界，於12月3日案發十周年公開站出來，向政府表示反對廢死。

台南殺警案、師鐸獎女教師命案死者家屬今和國民黨8名立委共同舉行記者會，表示被害者家屬和被害人權益相關團體，將於12月3日在凱道舉辦「追思白玫瑰」活動。

師鐸獎女教師案受害者家屬「張教授」以錄製影片，表示「真正的無期徒刑，就是殺人犯對我們家的傷痛。」他也批，台灣的無期徒刑就是有期徒刑。

女老師案受害者家屬「張博士」說，他看到媽媽的遺體時，頭是破掉的，他媽媽上半身的重要部位跟身體是分開的，是兇手咬下來的。犯案原因竟只是兇手當時心情非常不好，在路上找陌生人洩憤。

張博士說，他最生氣的是，台灣有少數人組成共犯結構，幫兇手脫罪，包含特定法官以及對方的辯護律師。對方有三位辯護律師是所有台灣人納稅錢給付，他們只有一位律師，在法庭上家屬沒有發言權，對方三位律師發言時間是他們律師的三倍，如果要請到三位律師要自費。

張博士批，因為證據太明顯，好幾次地方法院、高等法院判死刑，到了2018年最高法院說強盜案要調查是不是真的搶了2000， 調查他媽媽當時買了多少雞肉，傳喚雞肉攤販記不記得他媽媽買多少錢，請問邏輯關聯在哪？最高法院以強盜證據不足，撤銷強盜的部分，可以這樣脫罪嗎？

張博士憤怒表示，「你認為在幫助兇手的人權，你們踐踏的是更多人的人權！你們真的在乎修復式正義嗎？你們只是在造成更多人的憤怒！破壞台灣人對司法的信任！我看到鐵錘還會怕，我看到敲打動作會怕，我現在出門還會帶瑞士刀。這樣的共犯結構要受到社會反撲，我會站出來是因為對台灣民主有一些信心，把共犯結構打掉，建立更完善司法制度。」

台南殺警案的被害者家屬涂女士也以錄音表示，「所謂的社會秩序是以法律為框架，當法律背離多數民意時，究竟我們能相信什麼，希望被害者家屬聲音能被聽見，『我們堅決反對廢除死刑』。」

國民黨立委吳宗憲說，希望藉這次機會，除了挺所有被害人，還要推動修法，增強被害人家屬在法庭上的權利，讓他們在法庭有詰問權，有聲請調查證據的權利，有獨立上訴的權利，不能讓法庭上只有被告的聲音。

吳宗憲表示，他從事司法偵查20年，所有法庭被告演的跟在外面的情況不一樣，被告在外逞兇鬥狠，在法庭上永遠非常乖，不能讓法庭只有這種聲音，要讓國民法官聽到家屬心裡真正的感覺。他陪過很多死者家屬一路從偵查案件開始，到最後判決，他們就是眼淚流乾，結果沒有人幫助他們，束手無策的面對政府。希望12月3日一起站出來，「我們要對好人更好，對壞人更壞。」

國民黨立委牛煦庭說，難過看到法官造法，在詮釋憲法過程中，自己主觀認定，要有最嚴重罪行才能判死，請問未來還需要立法院嗎？大法官跟民意脫節還適任嗎？國民黨立委黃建賓說，大法官憲法判決實質廢死，引用非常多的法律條文，明明有死刑卻想辦法不執行，還讓法官難以宣判死刑。

國民黨立委林沛祥批，過去八年司法改革是失敗的，司法不只已死，而且是變態的司法。國民黨立委游顥說，刑罰不是暴力，是對最嚴重犯罪的回應，那些犯下無法挽回罪行者要付出代價。國民黨立委翁曉玲說，罪大惡極者判處死刑是中國長久以來認可的制裁手段，這不僅是對受害者最基本交代，也符合國人法律正義情感，大法官不接地氣活在雲端。反對實質廢死。國民黨立委羅智強轟，實質廢死的大法官是兇手幫兇，也是未來殺人犯最大共犯，因為保證殺人免死。