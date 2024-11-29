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從流亡者到賺錢之神 邱永漢前半生自傳揭傳奇人生

中央社／ 台北29日電

台灣旅日企業家邱永漢從落魄流亡者到「賺錢之神」的人生故事，被形容足以拍成電視劇般的傳奇；適逢百歲冥誕，他的前半生自傳「我的青春臺灣，我的青春香港」推出新譯本。

根據惑星文化書訊，提起台裔作家邱永漢，大眾印象多是「賺錢之神」、經濟評論家、創辦「財訊」雜誌等事業的企業家，但在他傳奇的一生裡，足跡橫越東亞、遍布台港日等地，曾是「台獨運動」前行者。

而後赴日發展更成為出色的小說家，在50年代以描寫逃亡體驗和見聞的小說「香港」，成為日本直木賞文學獎，首名非日籍獲獎者。

擁有台日雙重背景的邱永漢（1924-2012），在這部前半生的散文集裡，詳實寫出他在多元文化中的身分困惑與抉擇。書中區分兩大章節，起點從日治時期的台南、負笈東京帝國大學，到戰後經歷228事件、投身台灣獨立運動後逃亡至香港，再從寄人籬下的流亡者，蛻變成實現財富自由的成功商人。

邱永漢在後記中提到，「我自以『偷渡者手記』進入文壇後，便沒有公開我母親是個日本人這件事。畢竟我自小就以台灣人的身分長大，在成長過程中經歷了太多因身為台灣人而遭到的壓迫與歧視，也一直寫文章抒發這些聲音。」

邱永漢繼續寫道：「有些人覺得我保留自己的出生祕密、沒有公開，是考量到我自己的方便，但那正巧相反。在日本，一個不是日本人的外國人要在文壇上立足絕對是比較艱難的，而我選擇了艱難的路走，這40年來，就靠著一枝筆，一筆一筆走出我自己的路。」

曾深度研究邱永漢並書寫專文的資深媒體人兼作家野島剛表示：「邱永漢不只在日本，在台灣也被過度低估，他作為小說家的業績，其實絲毫不遜於同時代的吳濁流。」

野島剛也非常欣賞邱永漢的創作風格，並指出：「邱永漢是現實主義者。好就是好，壞就是壞。這個世界是由人的利害關係所構成的，因此人會背叛人。他要傳達的就是這樣的價值觀。」

出版社將於12月21日邀請作家朱宥勳以「台獨流亡者‧小說家‧賺錢之神的傳奇人生」為題，在台北的現流冊店舉辦新書分享會，重新閱讀邱永漢將文學夢想、政治激進和商業智慧結合的青春奮鬥史。

日本

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