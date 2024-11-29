公僕要有身心調適假 藍委齊呼：勞工也要比照

總統府健康台灣推動委員會昨日召開第二次會議，研議增列公務人員「身心調適假」。國民黨立委徐巧芯說，絕對支持身心調適假，可是勞工應該也要適用，這樣才會支持。國民黨立委牛煦庭則說，如果要因為政治危機增加公務人員放假，別忘了有更多勞工等著政府把七天假還給他們。

勞動部同仁霸凌案點燃全台怒火，也揭穿基層公務人員長期面臨身心過勞問題。總統府健康台灣推動委員會召開會議，雖研議增列公務人員「身心調適假」，但當被問到要給幾天假、有薪或無薪等細節時，衛福部政務次長林靜儀僅表示，衛福部會給予身心調適需求相關建議，至於要給幾天假、有薪或無薪等細節為行政院人事總處權責。

關於勞工是否也需要身心調適假，徐巧芯直言，「當然需要比照辦理，我們勞工超需要調適身心！身心調適假應該是大家都要！」

徐巧芯說，再來國定假日希望可以重訂，需要增加國定假日，因為勞工真的滿過勞，應該增加幾天國定假日，至於哪幾天可以討論。身心調適假這部分，絕對支持，可是不能只適用公務人員，應該是勞工也要適用，這樣才會支持。

牛煦庭表示，勞工當然要比照辦理。但即便有這樣的制度，很多公務部門的文化跟體制沒有改變，真的會用嗎？公務人員不是沒有加班費，不是沒有補休，但是這麼多公務人員有哪幾個敢真的使用，請領加班費或補休？先把這事情清查清楚，不要用新的名目跟意圖淡化（霸凌案）政治傷害，這樣太low了。