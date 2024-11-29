身心調適假看到要能吃到 公僕揭請假難處：愛貓死了適用嗎？

勞動部公務員遭霸凌案件備受矚目，府院擬研議增列公務人員「身心調適假」。不過基層公務員均搖頭大喊又是「看得到、吃不到」，不只難以認定何種情況可請身心調適假？且主管怕遭上級關切恐也不會准假，政府應回頭檢討職場制度，而非給公務員請假。

總統府健康台灣推動委員會昨天召開第二次會議，研議增列公務人員「身心調適假」，賴清德總統也指示應增設政院層級的「專責通報平台」，並偕同考試院研議推動強化反職場霸凌規範及配套措施。

政院研議「身心調適假」，一名基層公務員疑惑，未來人事要如何認定身心調適假？而且公務員會請調適假一定是職場壓力太大，主管看到假單馬上關切，或是根本不核准假單，以免事情鬧大；因此政府有心想改善公務員職場環境，應該優先檢討制度，而不是給大家放假。

一位國會聯絡人表示，把自己份內工作做好是應該的，這就是當前社會氛圍主流看法，社會氛圍多認為不到需要另定「身心調適假」；縱使定了相信也沒人敢請，否則在官僚體系中，「辦事不力」的標籤恐被牢牢貼上。

另有新進公務員指出，賴政府要遏止霸凌問題提出「身心調適假」，雖立意良善，但抓錯藥方了。公務員們普遍心聲是，能做合理的工作量、上班有合理的工時、下班能趕快回家做自己的事，期盼的是正常穩定的上班，並非要額外的放假。

K先生表示，打報告請長期的家庭照顧假的確有人請成功過，那是因為母親癌症。但單位都強迫請假者先用自己休假，再請事假跟其他的假，等於強迫「請假不核實原因」。K先生要問，「家裡貓死了」，是不是類似「身心調適假」？恐怕還要看單位主管跟單位氣氛。

一名中階主管表示，身心調適長還不了解細節，但擔心若跟生理假一樣，就只是沽名釣譽。這位主管說，生理假全年超過3天要併計每年病假，根據考績辦法，事、病假超過5天以上考績乙等，攸關半個月薪水的考績獎金，所以公務員如果真的有身心狀況，乾脆請特休。