早期癌篩、新藥基金、精準醫療 目標2030年癌死降三分之一

總統府健康台灣推動委員會第二次會議昨天登場，衛福部提出「強化癌症防治策略」報告。圖／擷取自總統府YT頻道 力拚降低癌症死亡率，健康台灣推動委員會昨天舉行第二次會議，賴清德總統在會中裁示，通過三級臨床試驗，以及具備給付效益的新藥，優先納入健保給付，並請衛福部擴大給付基因檢測範圍。

賴總統也表示，有委員提到國家級超級幹細胞庫，除了智慧醫療、精準醫療，再生醫療也是接下來要發展的。至於醫院評鑑是否由四年延長為六年，也可以一併考慮。

衛福部國健署將調降癌症篩檢年齡等範圍，經費從今年的廿八億元，明年增加四十億元，達到六十八億元。賴總統指出，將從提升早期癌症篩檢、建立百億癌症新藥基金，聚焦基因檢測與精準醫療著手；落實二○三○年癌症標準化死亡率降低三分之一的目標，並應讓大腸癌、女性乳癌死亡率下降。

賴總統指出，癌症發生率沒有降低，印證篩檢的重要性。篩檢要用好的方法進行，治療也應與國際接軌。也請衛福部擴大癌症基因檢測給付範圍，用來建構永續發展的國家基因資料庫，並且致力推動精準醫療，協助臨床提高癌症治療成功率。

衛福部次長周志浩指出，將盤點健保給付肺癌、乳癌、大腸癌等重大癌症藥品與國際指引落差，再透過百億癌症新藥基金挹注縮短差異。

衛福部次長林靜儀說，關於癌症篩檢方面，有很多醫師提到基層診所、家醫科醫師可以提供協助，因為他們與病人的關係緊密，會議中所有委員也認為，應透過不同醫療服務提供者，促進民眾篩檢動機。

賴總統也請衛福部長邱泰思考，明年是健保卅周年，「我們要有能力解決健保執行卅年內發生的種種問題」。過去內、外、婦、兒大家搶著要，現在人力問題要想辦法解決，包括健保的給付方式、金額高低要重新檢討，健保才能走得長久，「我們責無旁貸」。