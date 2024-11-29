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冷眼集／身心調適假 用來掩飾霸凌的滅火方案

聯合報／ 本報記者侯俐安
賴清德總統主持的健康台灣推動委員會昨拋出「研議增列公務人員身心調適假」。圖／取自總統府YT頻道
賴清德總統主持的健康台灣推動委員會昨拋出「研議增列公務人員身心調適假」。圖／取自總統府YT頻道

勞動部霸凌案之火並未隨更換部長平息，反而愈燒愈烈，賴清德總統主持的健康台灣推動委員會昨拋出「研議增列公務人員身心調適假」，但相關部會卻在會後記者會被三個基本問題被考倒。

一場總統府高度的會議，官員的支吾其詞讓背後的「緊急滅火」心態顯露無遺。

昨天會議在衛福部政次林靜儀簡報時，率先提出將研議增列公務人員身心調適假；賴總統在結論也補充，政府應提出其他積極作為，包括增設政院層級的「專責通報平台」。

延燒兩周的勞動部霸凌案掀開公務人員長期積怨的壓力鍋，不僅勞動部長換人後無法止血，爆料更是接二連三，教育部、衛福部、經濟部、交通部陸續傳出霸凌，彷彿成了MeToo案翻版。

身心調適假成為昨天會議亮點，卻因缺乏具體內容，若勞工比照也將對傳統產業是一大挑戰，媒體在會後記者會提問這是有薪假、無薪假、幾天為宜，林靜儀擠出一句「這是人事總處的職權」。

另一位記者追問，此案是否做過政策評估、跨部會討論？一字排開的總統府、衛福部官員卻是你看我、我看你，衛福部長邱泰源說，站在心理健康角度，提供專業意見，法治、行政制度尊重行政院規畫。經過再次提問是否經過行政院討論，林靜儀才回答，「有接到院長的肯定可以研議」。

無論是霸凌案或身心調適假，牽涉各部會職權，尤其如何給薪、給假，確實是人總職權，衛福部難以代答。

衛福部將球拋給未到場的人事總處，卻正好說明賴總統為落實跨部門、跨領域、公私協力而成立三大委員會的功能盡失。尚未經過政策評估就倉促宣布的身心調適假，似乎更像是弭平霸凌案的緊急滅火方案。

MeToo 勞動部 林靜儀 衛福部 賴清德 邱泰源 霸凌

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