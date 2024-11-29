拚心理韌性 府提公務人員身心調適假

總統府健康台灣推動委員會昨天召開第二次會議，研議增列公務人員「身心調適假」，賴清德總統也指示應增設政院層級的「專責通報平台」，並偕同考試院研議推動強化反職場霸凌規範及配套措施。

不過，被問到要給幾天假、有薪或無薪等細節時，衛福部政務次長林靜儀表示，衛福部會給予身心調適需求相關建議，至於要給幾天假、有薪或無薪等細節為行政院人事總處權責。

健康台灣推動委員會由身兼召集人的賴總統主持會議，歷經近四小時落幕，衛福部與教育部提出「提升民眾心理健康韌性」報告。

林靜儀在簡報中表示，二○一八至二○二三年，全人口自殺主因為「憂鬱傾向、罹患憂鬱症或其他精神疾病」名列第一。提升民眾心理健康韌性的四大行動策略，包括擴大推動心理健康支持、提供連續性精神醫療照護、提升多元化成癮治療量能、強化科技應用與實證研究。

林靜儀表示，希望我國自殺標準化死亡率，能在二○二八年較二○二三年降低百分之五。另外，今年五月至今已推動精神衛生相關新政，八月起上路的青壯世代心理健康支持方案，擴大為十五至四十五歲族群，截至十月底服務人數達二萬一三一二人，達轉介風險者四○七九人。

勞動部公務員遭霸凌案件，備受政府高層重視。賴總統表示，從職場到校園乃至社會的每個角落，政府要帶頭做起，公私部門要協力一起做，盡全力不漏接任何一個人。

不過，會後記者會被問到身心調適假是否經過政策評估、跨部會溝通時，林靜儀僅表示，「有接到行政院肯定可朝此方向研議」，盼各領域、部會都支持心理健康，其他細節要由行政院處理。

總統府發言人郭雅慧則轉述，會中也聚焦守門人防治、科技成癮議題，藥師公會全聯會理事長黃金舜提到，國內抗憂鬱藥物使用者達一七○萬人，建議可由藥局協助擔任第一線守門人；中國醫藥大學醫學院精神醫學教授蘇冠賓呼籲，應重視心理疾病誤解或汙名化；成大醫學院院長沈延盛說，青少年網路成癮衍生的複雜的心理健康狀況應多注意。