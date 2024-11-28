公務員擬適用「身心調適假」 有無支薪、勞工也納入？衛福部這麼說

現代人壓力大，因情緒問題而就醫的人數，年年持續增加。衛福部次長林靜儀指出，行政院指示研擬增列公務人員「身心調適假」假別，衛福部會給予身心調適需求相關建議，至於要給幾天假、有薪或無薪等細節，則要由行政院跨部會討論。

勞動部公務員遭霸凌事件，引爆公務機關職場霸凌風暴，林靜儀今天出席健康台灣推動委員會第二次會議時提到，行政院指示研議，增列公務人員「身心調適假」假別協助各部會推展業管場域心理健康方案，讓公務人員有健康身心狀態，同時也協助教育部、國防部、內政部等推展業管場域的心理健康方案。

針對增列公務人員身心調適假方面，總統府發言人郭雅慧在會後轉述總統結論，包括增列行政院層級通報平台，也請行政院協同考試院，研議推動強化反職場霸凌規畫與配套。

對於「身心調適假」給假的天數、是否支薪，以及是否也納入勞工族群，林靜儀表示，衛福部是提供相關專業建議，假別相關為行政院人事總處權責。

被問到是否經過政策評估、跨部會溝通等，林靜儀說，希望各界都支持心理健康，關注心理上的感冒、暫歇、急救等，有接到行政院肯定可朝此方向研議，其他細節要由行政院跨部會處理。

林靜儀指出，衛福部今年已將每年3次心理健康支持方案，擴大為15至四45歲族群，目的是讓有需要的人，對於心理韌性的自我體察，過程中需要諮商的個案，可能要轉介到後續精神科治療，主要是為了讓可近性增加，而勞動部也有6次免費心理諮商。

依青壯世代最新統計，截至10月31日服共服務2萬1312人，共計4萬8899人次，以年齡層統計，15至30歲為1萬1891人，占比55.8%，31至45歲有9421人，占比44.2%。