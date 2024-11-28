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公務人員「身心調適假」是否給薪 衛福部：行政院職權
總統府下午舉行「健康台灣推動委員會」第二次會議，賴清德總統親自主持。本次會議聚焦提升民眾心理健康韌性、強化癌症防治策略。
賴清德致詞時表示，這次會議討論「提升民眾心理健康韌性」，政府要帶頭做起，公私部門協力，盡全力不漏接任何人。在「強化癌症防治策略」方面，則會擴大篩檢、精進治療，以期達成2030年癌症標準化死亡率降低三分之一的目標。
「健康台灣推動委員會」第二次會議會後記者會，由總統府發言人郭雅慧、衛福部長邱泰源、次長周志浩、林靜儀與教育部次長林騰蛟一同出席說明。
會中就公務人員「身心調適假」，勞工是否要求比照？對此林靜儀指出，在公務人員「身心調適假」是否給薪、是否提供標準，衛福部所提供的是身心調適的需求。在什麼狀況下「身心調適的需求」是必須被尊重的。提供足夠的心理支持，及職場健康的概念。至於假怎麼給、薪資如何給付，是行政院人事行政總處的職權，衛福部不會過問。衛福部提供是專業上如何促進職場正面的循環，職場上正面心理健康的支持。
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