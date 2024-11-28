快訊

貿易戰2.0一觸即發 對世界各地影響如何？專家分析歐盟、中日韓反擊對策

火勢猛烈...雲林虎尾民宅火警延燒鄰房 一度傳有獨居老人居住

聽新聞
0:00 / 0:00

公務人員「身心調適假」是否給薪 衛福部：行政院職權

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
「健康台灣推動委員會」第二次會議會後記者會，由總統府發言人郭雅慧、衛福部長邱泰源（右二）、次長周志浩（右一）、林靜儀（左二）與教育部次長林騰蛟（左一）一同出席說明。記者黃義書／攝影
「健康台灣推動委員會」第二次會議會後記者會，由總統府發言人郭雅慧、衛福部長邱泰源（右二）、次長周志浩（右一）、林靜儀（左二）與教育部次長林騰蛟（左一）一同出席說明。記者黃義書／攝影

總統府下午舉行「健康台灣推動委員會」第二次會議，賴清德總統親自主持。本次會議聚焦提升民眾心理健康韌性、強化癌症防治策略。

賴清德致詞時表示，這次會議討論「提升民眾心理健康韌性」，政府要帶頭做起，公私部門協力，盡全力不漏接任何人。在「強化癌症防治策略」方面，則會擴大篩檢、精進治療，以期達成2030年癌症標準化死亡率降低三分之一的目標。

「健康台灣推動委員會」第二次會議會後記者會，由總統府發言人郭雅慧、衛福部長邱泰源、次長周志浩、林靜儀與教育部次長林騰蛟一同出席說明。

會中就公務人員「身心調適假」，勞工是否要求比照？對此林靜儀指出，在公務人員「身心調適假」是否給薪、是否提供標準，衛福部所提供的是身心調適的需求。在什麼狀況下「身心調適的需求」是必須被尊重的。提供足夠的心理支持，及職場健康的概念。至於假怎麼給、薪資如何給付，是行政院人事行政總處的職權，衛福部不會過問。衛福部提供是專業上如何促進職場正面的循環，職場上正面心理健康的支持。

「健康台灣推動委員會」第二次會議會後記者會，由總統府發言人郭雅慧、衛福部長邱泰源（中）、次長周志浩（右）、林靜儀（左）與教育部次長林騰蛟等一同出席說明。記者黃義書／攝影
「健康台灣推動委員會」第二次會議會後記者會，由總統府發言人郭雅慧、衛福部長邱泰源（中）、次長周志浩（右）、林靜儀（左）與教育部次長林騰蛟等一同出席說明。記者黃義書／攝影

癌症 職場 衛福部

延伸閱讀

提升心理健康韌性 衛福部：2028自殺標準化死亡率降5%

健康台灣拚心理韌性 擬增列公務人員身心調適假

【重磅快評】賴清德出訪，解放軍舞劍，川普靠譜嗎？

做球版蔡英文、賴清德皆知 館長坦白「被欠債險跑路」：還有人覺得勵志

相關新聞

民法家長懲戒權走入歷史 衛福部擬修兒少權法禁體罰

行政院會拍板民法1085條修正草案，父母對子女懲戒權走入歷史，衛福部在「兒童及少年權益保障法」修法時，將比照聯合國兒童權...

自然人憑證免再用晶片卡 ! 12月2日起可帶手機臨櫃申辦

為了讓行動自然人憑證更便民，內政部簡化自然人憑證須先有晶片卡再註冊的限制，自12月2日起民眾只要攜帶手機等行動裝置，到全...

父母無懲戒權 家長團體：養不教父母之過、配套要周全

行政院會今拍板「民法」1085條修正草案，將現行條文中「父母得於必要範圍內懲戒其子女」的「懲戒」二字刪除，改為父母保護及...

薄瓜瓜婚禮畫面意外曝光首外流 大陸網民惡評：好土的審美

前中共中央政治局委員、前重慶市委書記薄熙來之子薄瓜瓜，來台迎娶羅東博愛醫院創辦人許文政的孫女許惠瑜，上周六選在新竹的「T...

父母注意！ 政院刪民法「懲戒」二字 身心虐待將重定義

我國民法規範父母得於必要範圍內懲戒子女，為避免遭誤用或作為暴力行為藉口，行政院會今天拍板民法1085條修正草案，刪除懲戒...

公務人員「身心調適假」是否給薪 衛福部：行政院職權

總統府下午舉行「健康台灣推動委員會」第二次會議，賴清德總統親自主持。本次會議聚焦提升民眾心理健康韌性、強化癌症防治策略。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。