健康是基本人權 賴總統：目標2030年癌症死亡率降三分之一

賴總統28日召開第二次健康台灣推動委員會，在會議結束後也提到兩項重點工作，包括提升社會的心理健康韌性，以及積極推動癌症防治工作，目標是希望「2030年癌症標準化死亡率降低三分之一」。另外，除了智慧醫療、精準醫療，再生醫療也是應該要發展的。至於評鑑是否由四年延長為六年，這也可以一併考慮。

賴總統對於今日三個報告案作出了以下裁示，對於第一次委員會議列管事項，衛福部已經有積極規畫推動，尤其是第一項的11項重點工作項目，在行政院的協調之下，展開了多項跨部會的合作方案。後續除了請各部會持續推動以外，請在場衛福部再度把顧問、委員的寶貴意見納入滾動式檢討，也請行政院追蹤管考，適時向國人報告成果，讓委員會的工作能進一步落實。

另外，賴總統也提到，從今天的報告可以看到，政府不僅關注成年人的心理健康，更透過校園青少年心理輔導機制，持續向下扎根，來達成全齡照顧的目標。未來，各部會必須通力合作，將心理健康融入所有政策，並且依據公共衛生的 「三段五級」概念，以更多元的方案來進行，並且以科學指標的SEL做法，讓心理健康韌性的提升具有科學性。

賴總統也說，目標是「2030年癌症標準化死亡率降低三分之一」的目標，不是因為他企圖心很強，而是因為對大家很有信心，因為在場每個人在每個領域裡都有相當的專業和熱忱，願意為國家貢獻，過去較少跨領域整合，今天的委員會就是個平台，團結力量大，棒球可以拿世界冠軍，我們一定可以達成目標。請各部會積極參與癌症防治工作，包括擴大篩檢年齡範圍、增加癌症篩檢項目、提高各職場癌症篩檢率，以及調整癌症篩檢補助費用，我們一定要主動積極，針對高危險族群做篩檢，該補助費用該調整的仍要調整。

賴總統說，在癌症治療方面，精進各種癌症篩檢及治療，今天的報告特別有寫，因為發生率沒有降低，也印證了篩檢的重要性。篩檢要用好的方法進行，治療也應與國際接軌，例如，乳癌治療應該跟國際接軌，大腸、直腸癌要擴大篩檢，因為篩檢不容易，口腔癌也有委員分享成大的成功篩檢方式，對民眾而言是一大福音。也請衛福部擴大癌症基因檢測給付範圍，用來建構永續發展的國家基因資料庫，並且致力推動精準醫療，協助臨床提高癌症治療成功率。

賴總統也說，同時，為了推動基因檢測結果數位轉型，請衛福部規畫癌症NGS檢測報告，逐步導入FHIR國際醫療資訊標準，提高資料互通性，減輕醫療機構行政作業、加速資訊交換，推動跨域資料整合。也要加速成立行政法人國家醫療科技評估中心，強化台灣的醫療科技評估能力和量能，將通過三級臨床試驗，以及具備給付效益的新藥，優先納入健保給付，為病患健康持續努力。只要試驗通過，我們癌症新藥基金也可以啟動。

賴總統也提到，今天談比較多治療，但預防方面也要加強，要推動健康台灣，就要推動一個全民有感的健康模式，例如888政策、癌症防治、心理健康落實，都是「三段五級」，要將基層醫療納進來。在未來會議中是不是來討論健康生活模式，鼓勵民眾進行，個人和家庭可當責的健康模式，政府、醫界會大力幫助民眾提升健康，利用下次會議來專案討論，再來請適當的人來宣導，變成一個「新生活運動」的風氣。

對於，委員提到國家級超級幹細胞庫，賴總統說，除了智慧醫療、精準醫療，再生醫療也是應該要發展的。至於評鑑是否由4年延長為6年，這也可以一併考慮。同時也請也請衛福部思考，明年是健保30周年，要有能力解決健保執行30年內發生的種種問題，讓民眾有信心，未來會更好。醫界會有更好的服務空間、民眾會有更好的服務品質，過去內、外、婦、兒大家搶著要，現在人力問題要想辦法解決，包括健保的給付方式、金額高低要重新檢討，這樣健保才能走得長久，政府責無旁貸。

此外，對於心理健康，賴總統強調，這是實現「健康台灣」的重要基石，要持續擴大對心理建設的投資，建立更完整的心理健康服務體系。其中，在建構友善、安全的職場環境部分，政府更必須以身作則、帶頭示範，透過跨部會合作與公私協力，來提升職場的心理健康韌性。

賴總統說，除了行政院將指導衛福部及相關部會，研議增列公務人員「身心調適假」，政府也該提出其他積極的作為，包括增設政院層級的「專責通報平台」，也將請行政院偕同考試院研議，推動強化反職場霸凌規範及配套措施。

第三，為了加強癌症防治，將從三大方面著手，包括提升早期癌症篩檢、建立百億癌症新藥基金，聚焦基因檢測與精準醫療。賴總統說，目前已經努力進行，幾個主要癌症篩檢和治療，但是國人耳熟能詳的大腸直腸癌和女性乳癌的死亡率，一直居高不下，必須針對不同癌症的問題，提出不同的對策，才能真正落實打擊癌症，保護國人的健康。

現在，對於肺癌、大腸癌、以及乳癌的篩檢治療，除了建立異常個案的主動追蹤管理模式，提升陽追率；也接軌NCCN國際治療指引，對於有效治療的藥物，擴大健保給付，補足治療缺口，提高各項癌症晚期存活率、減緩死亡率的上升趨勢。

另外，賴總統也說，要完善肝炎、肝癌的整體照護。目前C肝病人接受治療比率，已經超過百分之95。要繼續努力在2025年達成消除C肝的里程碑。希望透過多管齊下的努力，穩健落實「2030年癌症標準化死亡率降低三分之一」的目標。

最後，賴總統說，健康是基本人權，更是國家進步的重要指標。從這次的會議開始，增聘來自藥界、中醫界、護理界的委員，凝聚更大的力量，來打造「健康台灣」，也期待未來更多的意見交流，一起朝目標邁進，謝謝大家。