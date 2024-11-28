宗教不動產權屬審認 內政部：期限剩1年半速申請

內政部推動宗教不動產權屬審認作業，截至今年11月底，已累計協助超過832家宗教團體申請，約占有不動產借名登記數量的38%。內政部指出，距申請期限剩1年半，呼籲宗教團體盡速申請保障自身權益。

內政部今天部務會報安排宗教及禮制司報告「宗教團體不動產處理暫行條例近3個月推動措施及成果績效」，並透過新聞稿轉述內政部長劉世芳談話。

劉世芳表示，感謝各地方政府積極配合內政部推動各項措施，並邀請宗教團體合作舉辦11場座談會，推動宗教不動產權屬審認作業，截至今年11月底，已累計協助超過832家宗教團體提出申請，約占有不動產借名登記情形2176家宗教團體數量的38%，並協助逾781筆不動產完成更名登記、2020筆不動產完成限制登記。

劉世芳指出，「宗教團體以自然人名義登記不動產處理暫行條例」2年前公布施行，並於今年8月7日修正，將申請期限由2年延長為4年，也就是到民國115年6月9日為止；目前距離申請期限剩1年半左右的時間，再次呼籲宗教團體務必把握期限，盡速提出申請以保障自身權益。

劉世芳表示，內政部透過延長申請期間讓條例發揮最大效益，保障宗教團體借名登記的不動產，所以希望各地方政府協助積極推動不動產權屬審認作業，促使符合條例規定的宗教團體提出申請，以簡便的行政作業程序，免去日後不動產爭議衍生的司法爭訟。

劉世芳說明，配合暫行條例延長申請期間為4年，內政部過去3個月積極採行各樣推動措施，包括修正獎助地方政府辦理不動產審認作業規定，主辦或與地方政府、宗教團體合辦超過11場次研討座談會，期盼在中央與地方攜手合作下，能協助更多宗教團體解決不動產權屬爭議問題，請宗教團體務必把握期限，盡速提出申請，以維護自身權益。