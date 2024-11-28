因情緒就醫人數增 醫：心理健康應納入健檢

現代人壓力大，因情緒問題而就醫人數年年增加。衛福部今年8月1日起，擴大補助3億3600萬元，提供15歲到45歲有心理諮商需求的青壯世代，每人3次免費心理諮商。台安醫院心身醫學科暨精神科主治醫師許正典表示，應該將「心理健康」作為健康檢查的一部分，及早發現身心症狀，尋求相應的醫療協助。

第二次健康台灣推動委員會聚焦心理，提出「心理健康支持方案」，提升全民心理健康韌性。許正典說，每個人都可能出現短暫負面情緒，尤其青少年階段，正值青春期，情緒和行為本來就比較不穩定，再加上複雜的同儕關係、課業學習、升學壓力，容易出現情緒障礙，對心理健康造成很大的威脅。

許正典說，國高中時期出現憂鬱症狀，有些原因是幼時自閉、過動、注意力不集中等，但沒有被發現，或是擔憂就醫被貼上標籤。「家長的態度決定孩子的韌度」，許正典贊同青壯世代應多加利用心理諮商，盡快尋求協助。

許正典指出，應把心理健康納入健康檢查，如果診斷確定，盡速進入心理支持方案。另外，學校、家庭、醫療端要共構安全網，接住孩子的需求，政府的各種預防措施對心理健康促進有其必要性。

至於30至45族群，許正典說，這個年齡層屬於現代社會的「三明治族」，顧及工作與家庭，更需要注意心理健康。建議定期檢查壓力調適、睡眠障礙等指數，找出高壓力、高風險、高障礙等「心理三高」，揪出心理困擾者及時接受醫生或心理師介入治療。