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公部門霸凌延燒 衛福部：研議增列公務人員身心調適假

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
總統府健康台灣推動委員會第二次會議今天登場，衛福部與教育部在會中提出「提升民眾心理健康韌性」報告案。圖／擷取自總統府ＹＴ頻道
總統府健康台灣推動委員會第二次會議今天登場，衛福部與教育部在會中提出「提升民眾心理健康韌性」報告案。圖／擷取自總統府ＹＴ頻道

總統府健康台灣推動委員會第二次會議今天登場，衛福部與教育部在會中提出「提升民眾心理健康韌性」報告案。近期公務員霸凌案引發社會關注，衛福部次長林靜儀在會中表示，行政院已給衛福部指示，要研議增列公務人員身心調適假，讓公務人員有健康的身心狀態。

林靜儀在簡報中提及，2018至2023年全人口自殺主因為「憂鬱傾向、罹患憂鬱症或其他精神疾病」名列第一，健康台灣瞄準2028年自殺標準化死亡率降低5%目標。

林靜儀表示，今年5月至今已推動精神衛生相關新政，今年8月起上路的青壯世代心理健康支持方案，截至10月底服務人數達2萬1312人，男女比為1：2.6，達轉介風險者4079人。

林靜儀指出，公務人員身心健康議題備受關注，下一步將與相關部門研議增列公務人員「身心調適假」假別，協助各部會推展業管場域心理健康方案，尤其是容易取得自傷工具的國防部、內政部等，盼提供進一步的心理支持，推動特定人口群心理健康促進，如原住民族、多元性別、癌友。

憂鬱症 林靜儀 職場霸凌 衛福部

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提升心理健康韌性 衛福部：2028自殺標準化死亡率降5%

健康台灣拚心理韌性 擬增列公務人員身心調適假

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