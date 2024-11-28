癌症治療3支箭 衛福部：2030癌症標準化死亡率降三分之一

總統府健康台灣推動委員會第二次會議今天登場，衛福部提出「強化癌症防治策略」報告。衛福部表示，強化國家癌症防治計畫的目標是，2030年癌症標準化死亡率降低三分之一，癌症治療三支箭則是，提升早期癌症篩檢、聚焦基因檢測與精準醫療、建立百億癌症新藥基金。

衛福部次長周志浩表示，癌症連續42年占國人十大死因首位，去年有5.3人死於癌症，每年約有12萬1000多人罹癌，國內癌症發生率，第一名是乳癌，其次是肺癌、第三是大腸癌。國內癌症死亡率，第一名是肺癌、其次是肝癌，第三是大腸癌。

周志浩說，預防癌症的方法包括增加健康行為，包括健康飲食、均衡運動；減少不健康行為，例如吸菸、喝酒等，癌症死亡率降低，很重要的就是早期發現、精進治療；篩檢是衛福部重要推動的工作。

第五期國家癌症防治計畫從2024年到2030年，包括強化癌症防治體系、提升夥伴關係；強化預防及防制風險因子；擴大篩檢對象及年齡、新增篩檢工具；提供高品質診斷及治療服務、提升癌友與家屬生活品質；推動癌症研究 運用數據及實證、精進防治策略。

至於百億癌症新藥基金規畫，衛福部表示，短期將編列公務預算50億元挹注健保基金，及早落實賴清德總統政見；中長期研議修法，穩定財源籌設癌症新藥基金，逐步擴大到百億元規模。

衛福部表示，未來目標與預期效益，第一，至2030年提升早期癌症篩檢，包括癌症篩檢服務500萬人次提升至1200萬人次；發現發現癌前病變5.2萬人提升至8.6萬人；發現癌症1萬人提升至2萬人；HPV檢測服務利用率達70%；肺癌早期篩檢5.5萬人提升至55萬人；胃幽門螺旋桿菌篩檢累計達220萬人。

第二，聚焦基因檢測與精準醫療，包括精準檢測、精準用藥的給付搭配創新給付通道，建構精準醫療生態系；推動癌症精準治療，提升治療品質及成效。第三，建立百億癌症新藥基金，包括加速癌症治療接軌國際指引、暫時性專款給付：目前8項癌症新藥（含新適應症）納入，未來預計12項進入審查；平行審查機制：已申請11件,其中5件為癌藥（最快於藥品取得許可證後6個月內健保給付）。目標要在2030年降低癌症標準化死亡率三分之一。