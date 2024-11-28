提升心理健康韌性 衛福部：2028自殺標準化死亡率降5%

總統府健康台灣推動委員會第二次會議今天登場，衛福部與教育部在會中提出「提升民眾心理健康韌性」報告案。衛福部次長林靜儀表示，提升民眾心理健康韌性有四大行動策略，希望希望我國自殺標準化死亡率能在2028年較2023年降低5%。

林靜儀表示，提升民眾心理健康韌性的四大行動策略，包括擴大推動心理健康支持、提供連續性精神醫療照護、提升多元化成癮治療量能、強化科技應用與實證研究；希望我國自殺標準化死亡率能在2028年較2023年降低5%。

林靜儀說，擴大推動心理健康支持方案中，當學生有心理困擾時，可以直接接受衛福部的心理健康支持方案，或透校園三級輔導機制，必須進一步接受心理健康精神醫療協助時，再轉介到精神醫療機構。衛福部希望在117年，將心理健康支持方案的服務量能增加為三倍。

教育部次長林騰蛟表示，在校園青少年心理健康有五大策略，包括「輔導機制與資源」：修正學生輔導法；「融入課程」：系統推動社會情緒學習；「覺察與調適」：實施身心調適假；「校園促進方案」：提升教職員輔導知能、精神科醫生入校服務；「環境及其他配套策略」：改善輔導諮商空間、系統調查回饋及跨系統連結。

其中，輔導機制與資源部分，林騰蛟表示，將增加校園輔導人力布建、縮短學生輔導諮商等待時間，國小的專任輔導教師20班以下設置1人、20至40班設置2人，以此類推；國中12班以下設置1人、13至24班設置2人，以此類推；大專院校專業輔導人員包括心理師、社工師，則依學生人數配比由1200：1，調整為900：1。

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