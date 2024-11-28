蘆洲南北側開發打臉新北市府？國土署曝：是新北忽視

新北市長侯友宜今出席行程時，呼籲中央支持新北蘆南蘆北都市計畫問題。內政部國土署表示，今年6月、7月二度請新北釐清三重果菜批發市場案審定目標、公共設施回饋及公平性，並先行補辦公開展覽，但至今仍未收到新北市府補充說明資料，「新北市府應提出解決方案，而非忽視」。

國土署表示，中央與地方都重視蘆洲南北側農業區整體開發案，面積達156公頃，涉近千家農地工廠輔導與安置、蘆洲新設醫院具體開發計畫與時程及整體周邊交通系統配置，且過去公開展覽時還沒有包括三重果菜批發市場遷建的規畫。

國土署指出，今年6月7日及7月11日二度請新北市政府釐清三重果菜批發市場案審定目標、公共設施回饋及公平性，並先行補辦公開展覽，收集在地民眾意見，以完備程序，但截至目前為止，仍未收到新北市政府補充說明資料。

國土署說，三重果菜市場案已通過內政部審議在案，「市政府無視已審議通過案件條件」，逕自將應「原地重建」的三重果菜批發市場遷至蘆洲案公展草案公園用地，「此一重大異動調整，需審慎積極處理」。因此專案小組審議時已提醒恐衍生民眾反彈，建議先辦公展，本於權責向當地溝通說明遷建計畫，若果菜市場決議要搬遷，原案同意都更的條件就與原本不同，新北市府應提出解決方案，而非忽視。

內政部地政司補充，因審查期間，內政部都委會議題仍未收斂，包括民眾提出反對三重果菜批發市場遷至蘆洲及對本案都市計畫內容仍有爭議，故目前還待市府具體回應都委會及土徵小組委員意見，才可繼續後續程序。