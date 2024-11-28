第二次健康台灣委員會登場 聚焦心理健康、癌症防治

總統府健康台灣推動委員會第二次會議今天登場，聚焦心理健康韌性、癌症篩檢等主題，針對心理健康支持方案執行成果，衛福部次長林靜儀說，今年8月1日至10月31日共服務4萬8899人次；癌症篩檢部分，衛福部次長周志浩說，112年癌症篩檢量共486萬人、疑似個案完成追蹤21萬人，每年發現約6.3萬名以上癌前病變及癌症個案，另為提升癌症精準治療，給付NGS基因檢測，今年5至9月NGS申報件數共842件。

針對今年8月召開第一次會議列管事項辦理情形，副執行秘書、衛福部健保署長石崇良說，「健康台灣願景規畫」11項工作重點，包括健康促進及慢性病預防、全面優化兒童醫療及健康照護、強化民眾心理健康支持、強化國家癌症防治計畫、強化原住民族健康服務、醫療與長照銜接、安寧療護、確保健保永續經營、改善醫療人員工作環境、智慧醫療結合健康照護、健康台灣深耕計畫。

林靜儀說，心理健康支持方案於117年目標，包含心理健康支持方案服務量能增加3倍，以及增加「心理健康支持方案」特定群眾，涵蓋孕產婦、癌症病友及家庭照顧者；提供連續性精神醫療照護部分，要布建社區心理衛生中心達100處，並設置兒童及青少年心智病房4處；提升多元化成癮治療量能部分，為酒癮治療服務量能增加3倍等。

校園青少年心理輔導策略部分，教育部次長林騰蛟說，其中重點為提升教職員輔導知能、精神科醫生入校服務，15至45歲青壯世代心理健康支持方案，往下延伸至國小；同時也系統推動社會情緒學習，114年起補助地方政府「友善校園學生事務與輔導工作計畫」，「社會情緒學習（SEL）」列為生命教育必辦項目，落實地方政府推動。

針對癌症篩檢疑似異常個案追蹤暨確診管理，周志浩說，112年癌症篩檢量共486萬人、疑似個案完成追蹤21萬人、發現癌前病變5萬2417人及癌症數1萬1403人，每年發現約6.3萬名以上癌前病變及癌症個案，將透過醫療院所合作，建立以癌症篩檢異常個案為中心主動追陽管理模式，逐步將陽追率提升至90%，以降低癌症死亡。

另為提升癌症精準治療，給付NGS基因檢測，周志浩表示，給付癌別部分，12種癌症NGS檢測今年5月1日生效，7類癌症單基因檢測，預計今年12月1日生效；標靶藥物伴隨式檢測部分，健保現行給付27種癌藥，對應11個基因位點、治療10種癌症，113年5至9月NGS申報件數共842件。

健康台灣推動委員會副召集人陳志鴻日前於台北市醫師公會演講表示，依國健署統計，雲嘉南地區平均每200人就有1人罹患大腸癌，其中台南盛行率最高，如何提高大腸癌篩檢率及陽性追蹤率，應有更積極的作法，以台南來說，地緣遼闊，醫學中心應如何整合社區及山區衛生所，讓長輩願意外出進行大腸鏡檢查，但醫學中心往往會說，受限於人力不足或檢查飽和，而無法進行新的計畫。

陳志鴻說，醫界可評估是否整合台南所有會做大腸鏡的醫師成立一個團隊，於周末時到不同的醫院為患者進行大腸鏡檢查，這是善盡社會責任都一種表現，因為癌症篩檢中的大腸直腸癌是一個重要突破口，如果做好篩檢，提高篩檢率及陽追率，可以盡速開刀，很快的處理，但晚一點發現就非常麻煩，這點一定要重點突破。