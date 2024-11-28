自然人憑證免再用晶片卡 ! 12月2日起可帶手機臨櫃申辦

為了讓行動自然人憑證更便民，內政部簡化自然人憑證須先有晶片卡再註冊的限制，自12月2日起民眾只要攜帶手機等行動裝置，到全國任一戶政事務所，就可臨櫃申辦行動自然人憑證，申辦費新台幣30元，之後就免隨身攜卡，可不受限搞定網路真實身分識別、數位簽章等服務。

劉世芳說明，「行動自然人憑證App」符合國際FIDO 2.0標準，無需攜帶晶片卡或讀卡機，直接運用行動裝置的生物辨識就可使用，已廣泛應用在報稅、台灣電力、台灣自來水、全民健康保險等超過238個民生系統介接登錄服務，且今年6月24日起已先挑選24個戶所單獨申辦行動自然人憑證服務，廣受好評。

劉世芳說，為讓更多民眾享受手機即憑證的便利，自下月2日起同步推行至全國各戶所，未來也將持續與民間機關合作，提供更多服務。

內政部資訊服務司表示，二者差異在於實體卡有專屬晶片跟卡體，但行動自然人憑證申辦時，屆時可直接帶行動裝置到戶政事務所申請開通，實體晶片使用需要透過讀卡機，較受限制，不過不論是實體卡或行動自然人憑證都要「臨櫃申辦」，需由政府來做第一關的面對面、人別辨識。

劉世芳指出，為鼓勵民眾申辦及使用行動自然人憑證，同步於12月2日至31日辦抽獎活動，活動期間使用行動自然人憑證完成登入超過5次含以上，即可獲得抽獎資格，相關抽獎資訊可至行動自然人憑證官網。