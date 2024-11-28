申辦行動自然人憑證只要30元 12月2日全台開辦
內政部部長劉世芳28日宣布，12月2日起，民眾只要攜帶手機等行動裝置，到全國任一戶政事務所，付申辦費30元，就可臨櫃申辦行動自然人憑證，享受數位新生活。
以往自然人憑證須先有晶片卡才能註冊，劉世芳表示，為更貼近民眾需求，12月2日起只要攜帶手機等行動裝置，到全國任一戶政事務所，可臨櫃申辦行動自然人憑證，申辦費從原本傳統晶片卡須付250元，降到只要30元。
劉世芳解釋，民眾申請完畢後，免隨身攜卡，即可直接享有隨時隨地e指搞定網路真實身分識別、數位簽章及加解密等數位生活服務。
劉世芳還強調，「行動自然人憑證APP」符合國際FIDO 2.0標準，無需攜帶晶片卡或讀卡機，直接運用行動裝置的生物辨識就可使用，已廣泛應用在報稅、台灣電力、台灣自來水、全民健康保險等系統。
另外，為鼓勵民眾申辦，內政部也將在12月2日至31舉辦抽獎活動，活動期間使用行動自然人憑證完成登入超過5次（含）以上，即可獲得抽獎資格。
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