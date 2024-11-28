快訊

無人能擋？解密俄新型榛果樹飛彈 軍事專家打臉普亭：老技術新包裝

遲來的表態或算計？UNIQLO為何突然表明「不用新疆棉」

愛國者飛彈維修車翻落山坡釀2傷 空軍司令部證實曝現況

健康台灣第二次會議 賴總統：明年癌症篩檢預算達68億

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
總統府健康台灣推動委員會第二次會議今天登場，召集人賴清德總統致詞時表示，明年政府增加40億元的公務預算，讓癌症篩檢預算達到68億元。圖／擷取自總統府YT頻道
總統府健康台灣推動委員會第二次會議今天登場，召集人賴清德總統致詞時表示，明年政府增加40億元的公務預算，讓癌症篩檢預算達到68億元。圖／擷取自總統府YT頻道

總統府健康台灣推動委員會第二次會議今天登場，召集人賴清德總統致詞時表示，明年政府增加40億元的公務預算，讓癌症篩檢預算達到68億元，來擴大癌症篩檢對象和服務內容。此外也規畫成立「癌症新藥基金」，明年由公務預算挹注50億元，逐步達到百億規模。

健康台灣委員會新聘三位委員，包括藥師公會全聯會理事長黃金舜、中醫師公會全國聯合會前理事長柯富揚、台灣護理學會理事長廖美南。今天的第二次會議，由衛福部與教育部提出「提升民眾心理健康韌性」報告、衛福部提出「強化癌症防治策略」報告。

賴總統在會議開場致詞時表示，從上次會議過後，衛福部也在政委陳時中的督導下，逐步推動各項政策。例如在10月初，成立了三大AI中心，來解決AI應用的「落地」、「取證」及「給付」三大議題，促進台灣智慧醫療生態系的發展。

賴總統說，世界衛生組織曾經闡明，沒有心理健康，就沒有真正的健康，在快速變遷、生活緊湊的社會中，為了守護人民的健康，政府應該投入更多資源在心理健康領域。

賴總統表示，因此今年政府推動的心理健康支持方案，將適用年齡從15到30歲，擴大15到45歲，給青壯世代更多的支持。政策推動三個多月來，已經服務超過兩萬人次。

賴總統說，然而在強化心理健康韌性的工作，還有很多努力的空間。從職場到校園，乃至社會的每個角落，政府要帶頭做起，公私部門要協力一起做，盡全力不漏接任何一個人。

癌症已經連續42年是國人十大死因之首，賴總統說，「我們已經設下目標，要在2030年，達成癌症標準化死亡率降低三分之一」。賴總統說，因此必須擴大篩檢，精進治療。去年政府補助的五項癌症篩檢，總計服務人次達到487萬，發現了1.1萬名癌症，還有5.2萬名癌前病變個案。

賴總統表示，明年政府增加40億元的公務預算，讓癌症篩檢預算達到68億元，來擴大癌症篩檢對象和服務內容。此外，也規畫成立癌症新藥基金，明年將由公務預算挹注50億元，逐步達到百億規模，來提供多元癌症新藥給付，協助患者降低經濟負擔。

賴總統說，同時政府也積極推動基因檢測及精準醫療，例如次世代基因序檢測，已經納入健保給付，將有助病友獲得精準、個人化的治療策略。

癌症新藥基金 衛福部 賴清德

延伸閱讀

張忠謀在自傳下冊新書 親揭為何CEO接棒選蔡力行而非曾繁城

【重磅快評】叫錯球員、偷酸王建民 賴清德失分棒球秀

賴總統30日啟程出訪3友邦 將過境夏威夷、關島

心理健康比照CPR 打造全民防護網 今啟動首批種子訓練

相關新聞

父母無懲戒權 家長團體：養不教父母之過、配套要周全

行政院會今拍板「民法」1085條修正草案，將現行條文中「父母得於必要範圍內懲戒其子女」的「懲戒」二字刪除，改為父母保護及...

薄瓜瓜婚禮畫面意外曝光首外流 大陸網民惡評：好土的審美

前中共中央政治局委員、前重慶市委書記薄熙來之子薄瓜瓜，來台迎娶羅東博愛醫院創辦人許文政的孫女許惠瑜，上周六選在新竹的「T...

父母注意！ 政院刪民法「懲戒」二字 身心虐待將重定義

我國民法規範父母得於必要範圍內懲戒子女，為避免遭誤用或作為暴力行為藉口，行政院會今天拍板民法1085條修正草案，刪除懲戒...

疾管署「土皇帝」霸凌確定 莊人祥：記過2次調離現職

衛福部疾管署日前被爆料整備組長彷彿是土皇帝，霸凌同仁，更造成流動率高，疾管署承諾一周內完成調查，並在今日公布調查結果。疾管署長莊人祥表示，經過調查霸凌成案，涉案當事人黃姓組長，記過兩次，調離原單位並取消主管職，該組長職務由疾管署副署長羅一鈞代理。

自然人憑證免再用晶片卡 ! 12月2日起可帶手機臨櫃申辦

為了讓行動自然人憑證更便民，內政部簡化自然人憑證須先有晶片卡再註冊的限制，自12月2日起民眾只要攜帶手機等行動裝置，到全...

強化心理健康韌性 賴總統：不漏接任何一個人

總統賴清德今天表示，今年推動的心理健康支持方案政策已服務超過2萬人次。政府要帶頭做起強化心理健康韌性的工作，公私部門要協...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。