健康台灣第二次會議 賴總統：明年癌症篩檢預算達68億

總統府健康台灣推動委員會第二次會議今天登場，召集人賴清德總統致詞時表示，明年政府增加40億元的公務預算，讓癌症篩檢預算達到68億元，來擴大癌症篩檢對象和服務內容。此外也規畫成立「癌症新藥基金」，明年由公務預算挹注50億元，逐步達到百億規模。

健康台灣委員會新聘三位委員，包括藥師公會全聯會理事長黃金舜、中醫師公會全國聯合會前理事長柯富揚、台灣護理學會理事長廖美南。今天的第二次會議，由衛福部與教育部提出「提升民眾心理健康韌性」報告、衛福部提出「強化癌症防治策略」報告。

賴總統在會議開場致詞時表示，從上次會議過後，衛福部也在政委陳時中的督導下，逐步推動各項政策。例如在10月初，成立了三大AI中心，來解決AI應用的「落地」、「取證」及「給付」三大議題，促進台灣智慧醫療生態系的發展。

賴總統說，世界衛生組織曾經闡明，沒有心理健康，就沒有真正的健康，在快速變遷、生活緊湊的社會中，為了守護人民的健康，政府應該投入更多資源在心理健康領域。

賴總統表示，因此今年政府推動的心理健康支持方案，將適用年齡從15到30歲，擴大15到45歲，給青壯世代更多的支持。政策推動三個多月來，已經服務超過兩萬人次。

賴總統說，然而在強化心理健康韌性的工作，還有很多努力的空間。從職場到校園，乃至社會的每個角落，政府要帶頭做起，公私部門要協力一起做，盡全力不漏接任何一個人。

癌症已經連續42年是國人十大死因之首，賴總統說，「我們已經設下目標，要在2030年，達成癌症標準化死亡率降低三分之一」。賴總統說，因此必須擴大篩檢，精進治療。去年政府補助的五項癌症篩檢，總計服務人次達到487萬，發現了1.1萬名癌症，還有5.2萬名癌前病變個案。

賴總統表示，明年政府增加40億元的公務預算，讓癌症篩檢預算達到68億元，來擴大癌症篩檢對象和服務內容。此外，也規畫成立癌症新藥基金，明年將由公務預算挹注50億元，逐步達到百億規模，來提供多元癌症新藥給付，協助患者降低經濟負擔。

賴總統說，同時政府也積極推動基因檢測及精準醫療，例如次世代基因序檢測，已經納入健保給付，將有助病友獲得精準、個人化的治療策略。