旅日食育作家策劃！一場深具溫情的台灣祭 締造台日文化交流新體驗

台日友好關係持續升溫，經過超過半年籌備，備受矚目的日本茨城縣「台灣祭」將於今年12月7日與8日，於水鄉櫻燈會節隆重登場。活動地點位於日本第二大湖~霞浦湖畔的美麗公園。

為期超過一個月、吸引超過13萬人次參觀的燈會，今年特別安排「台灣祭」盛會，並邀請旅日食育作家蔡慶玉擔任策劃。深耕日本超過20年的蔡慶玉，憑藉對台日文化交流的熱情與使命感，毫不猶豫地承擔起了傳遞兩地文化的重任。她以「讓台灣人重新察覺自身文化的美好，讓日本人深度探索未知的台灣魅力」為核心理念，期望展現文化交流的真正精髓，開啟台日友誼的無限可能，並為這場盛會譜寫深刻動人的溫情篇章。

此次活動的亮點之土浦友誼市的台南市長黃偉哲與農業局主管親臨現場，與土浦市長一同推廣台灣優質農產品，分享台南知性的人文故事，並邀請日本民眾參與熱情的試吃互動。

全台唯一獨飛茨城航線的台灣虎航，特別贊助「桃園－茨城來回機票一組」作為抽獎禮品，讓民眾充滿了無比的熱情與期待。

美食白色帳篷區由當地人氣品牌「小玉喫茶」設計菜單，將呈現台灣經典料理如魯肉飯、茶葉蛋、有機石虎愛玉等，並用心分享每道美食背後的故事，讓日本朋友在品嘗道地美味的同時，亦能了解台灣飲食文化背後的深厚情感與歷史背景。這正是小玉喫茶對「文化交流」的深刻詮釋：不僅是餐桌上的展示，更是心靈間的相互理解與欣賞。

此外，日本大東文化大學教授野嶋剛，將以日本人的視角，深入解析台灣的半導體科技、文學以及單車環島等特色，帶領觀眾重新認識這片充滿活力與創意的土地。

現場還將放映導演詹家龍拍攝的紫斑蝶遷徙的短片，包括台灣為蝴蝶護航封國道的美談。公益團體德內ㄦDENER也將分享其致力於跨國偏鄉，用教育改變生命的故事，展現台灣在生態保育與人文關懷方面的豐富面貌。

同時，來自日本的薩克斯風音樂家與台日混血創作吉他歌手，將於冬季星空下，演奏台灣與日本共同熟悉的經典旋律，讓現場觀眾沉浸於溫暖的音樂氛圍。

被當地暱稱「小玉台灣祭」不僅將是一場滿足味蕾的美食盛宴，更是一座情感交流的橋樑，讓台灣人驕傲地重新認識自己的文化底蘊，並讓日本人深刻感受到台灣的溫暖與無窮魅力。這將是一個開啟台日兩地更緊密連結的嶄新篇章。

詢問有關活動詳情：

taiwancafe.kotama@gmail.com

taiwancafe-kotama.com

joytsai.com

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光之藝術～土浦水郷燈會·台灣祭

2024年12月7日-8日，16:00-21:00

地點：霞浦湖畔公園 （土浦車站約10分鐘車程）

媒體接待處：小玉本部攤位