政院拍板打詐2.0明年初上路 鎖定數位經濟強化「防詐」

為因應詐騙犯罪手法演進，並與「打詐新4法」相輔相成，行政院會今天拍板「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0」，明年1月實施，增「防詐」面向，強化數位經濟產業治理，具體目標比如每年攔阻金額達100億元、查扣犯罪不法所得增3％，並將攔阻6萬則社群平台詐騙廣告。

詐騙成民怨之首，行政院成立打詐指揮中心，「打詐綱領2.0」延續跨部會合作機制，以運用AI防制、深化跨境合作、監管關鍵產業、加強被害保護，，並設立強化防詐意識、減少發生數、降低財損數3大目標，目前未設定落日期限，將隨詐騙型態、成效滾動調整。

打詐綱領2.0版分為5大面向，內政部主責的「識詐」著重宣導教育，建立青少年正確法治觀念，具體目標是宣導資訊達每年5000萬人次、加強法治觀念教育，攔阻金額達每年100億元，每年發送防詐簡訊發送1億4000萬則。

通傳會主責的電信服務「堵詐」，將督導電信事業介接指定資料庫輔助核對用戶身分，限制高風險用戶申辦電信服務；建立非本國籍預付卡用戶查詢流程，對已出境或逾期停留的用戶落實KYC，必要時予以停斷話；與刑事警察局165專線建立聯防機制，用戶被通報涉詐達一定次數即列為高風險用戶，限制其門號申辦；強化商業簡訊檢查，帶有網址連結須事前檢查及登錄等。

此次新增數位部針對數位經濟加強「防詐」，將從防制網路詐騙廣告、遏止詐騙網站、建立政府專屬短碼簡訊發送機制、加強電商業者資安維護、防制第三方支付詐騙、防制遊戲點數成為詐騙工具著手，從數位經濟產業源頭防堵詐欺犯罪危害，降低詐騙受害。

針對網路廣告實名制，數位部數位產業署代理署長林俊秀說明，Google、Meta、LINE均承諾今年12月導入身份驗證機制，Google與LINE目前宣稱已落實網路廣告實名制，Meta也承諾無論大型或中小型網路廣告代理商，明年1月底前將百分百落實實名制。

金管會著重贓款流向強化的「阻詐」面向，將推動建置「疑涉詐騙境內金融帳戶預警機制」；督導金融機構辦理防杜人頭公司戶之強化措施；督導發卡機構加強信用卡交易監控機制；配合詐欺犯罪危害防制條例推動VASP相關阻詐規範；配合推動VASP業者自律管理，強化金流安全。

法務部則以偵查打擊角度落實「懲詐」，將強化公私合作、提高查緝比例；另外，也會強化犯罪被害人保護，提高損害填補比例；強化詐欺犯罪宣導，提高民眾識詐防禦比例。