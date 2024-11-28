打詐綱領2.0版今通過 劉世芳：數發部統籌明年1月實施

行政院今通過新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0版，以運用AI防制、深化跨境合作、監管關鍵產業、加強被害保護為規畫重點。內政部長劉世芳表示，這次2.0版調整原有4大面向架構，新增「防詐」面向，由數位發展部擔任統籌機關，全案將從明年1月起實施。

劉世芳指出，近年資通訊發展飛快，人工智慧、虛擬資產蓬勃發展，詐騙集團不當利用科技工具，使詐欺犯罪惡潮席捲世界各國，我國也遭受侵襲，政府自2022年6月起實施新世代打擊詐欺策略行動綱領，推行各項措施，加強防護民眾財產安全，避免情況更加惡化。

對於賴清德總統多次要求各部會要全力打詐，過去半年，行政院與內政部及相關部會攜手推動「打詐新4法」立法。劉世芳表示，「打詐新4法」通過後，各部會持續制定相關授權子法及配套措施，並同步研修「打詐綱領」2.0版，重檢討各項策略及具體措施，讓二者可以相輔相成。

劉世芳表示，2.0版調整原有4大面向架構，新增「防詐」面向，由數位發展部擔任統籌機關，強化數位經濟產業治理，全案將自2025年1月起實施，以延續政府跨部會合作機制，共同打擊詐欺犯罪。