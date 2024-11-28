立院初審運動部組織法草案 掌10事項下設全民運動署

立法院聯席會議今天初審通過運動部組織法草案，明定行政院為辦理全國運動業務，促進全民運動等，特設運動部，掌理國家運動政策與法規的研擬等10款事項，也規定運動部設全民運動署。本案須交黨團協商。

為籌組運動部，行政院會10月17日通過運動部全民運動署組織法草案、運動部組織法草案等案，送立法院審議。

立法院司法及法制、教育及文化委員會今天併案審查行政院、朝野立委所提運動部組織法草案等案，共有29個版本，朝野立委力挺成立運動部，絕大多數條文按照行政院提案通過，未有條文保留。

會議主席、民進黨立委鍾佳濱在會中數次表示，法案審議完竣後會交給院會，「中間還會經過朝野協商的過程」，立委們還有時間可以把後續蒐集到的各種意見，做更完整的補充。

初審通過條文明定，行政院為辦理全國運動業務，促進全民運動，發展運動的教育、競技、產業與外交，形塑運動文化並落實多元平權、社會包容及永續發展之價值，特設運動部。

初審通過條文也規定，運動部置部長一人，特任；政務次長2人，職務比照簡任第14職等；常務次長一人，職務列簡任第14職等。運動部設全民運動署，辦理全民運動業務，推動競技運動全民化，形塑運動文化。

不過關於運動部的掌理事項，立委提案版本與行政院版本內容有些許差異。

國民黨立委洪孟楷希望建立運動博物館等文化歷史保存紀念場館，國民黨立委柯志恩則透過附帶決議，認為在運動部成立與教育部組織法修法後，專任運動教練的主管機關，應隸屬於新成立的運動部較為妥適。

台灣民眾黨立委黃國昌等人所提修正動議，提到適應運動發展、帕拉競技與共融運動的規劃、推動、輔導、管理及監督，以及國際賽事籌辦、鼓勵運動人才參與國際運動組織的規劃、推動、管理及監督等。

民進黨立委林宜瑾等人所提修正動議，希望在運動部的掌理事項中，增訂「保障運動產業勞動條件，促進勞資和諧」。民進黨立委陳秀寳所提版本，則有全國性運動團體業務健全發展與良善治理之促進、輔導及「監督」；相關機關構、團體運動發展事項的協調等文字。

經在場立委討論後達成共識，通過修正動議。初審通過條文規定，運動部掌理事項有10款，包括國家運動政策與法規的研擬、規劃、推動、管理及監督，以及運動產業發展及運動產業人才的培育；職業運動的輔導；運動文化記憶的蒐藏、保存、再現、展示及推廣；運動彩券、運動發展基金、多元資金挹注、運動科學發展與創新應用的規劃、推動、管理及監督。

運動部掌理事項也包括，身心條件、性別、年齡、族群、區域與社會經濟地位各面向多元運動平權的規劃、推動、輔導、獎勵、管理及監督，以及適應運動發展、身心障礙競技運動與共融運動的規劃、推動、輔導、管理及監督。

聯席會議討論過程中，也通過民進黨立委吳思瑤所提臨時提案，建請行政院研議新增11月24日為「台灣棒球紀念日」。