照顧外籍船員 漁業署漁港設盥洗設施、祈禱室

落實漁業人權、照顧外籍船員生活，農業部漁業署今天表示，已經在33處漁港設置至少1處盥洗設施以及13間祈禱室，讓外籍船員可在岸上洗熱水澡，同時滿足宗教信仰需求。

漁業為傳統且辛勞的初級產業，不易吸引本國籍青年投入漁業生產勞動，近年來轉以僱用印尼、菲律賓及越南等非本國籍人士擔任本國漁業勞動力的主力，人數超過3萬人。

農業部漁業署今天發新聞說，為了讓返港船員在岸上能有休息處所，在不影響漁港使用前提下，漁業署從民國103年起與地方政府、區漁會及非政府組織（NGO）等合作著手規劃外籍船員休憩設施，並陸續開放使用。

漁業署說，包含近年持續在全國外籍船員較多的漁港，興設外籍船員岸上休憩設施等，目前已在33處漁港設置至少1處盥洗設施，另也設有13間祈禱室等。

另外，漁業署提到，配合「前鎮漁港專案計畫」，已經在全國最大遠洋漁業基地前鎮漁港興設四層樓的多功能船員會館，內部設有便利商店、餐廳、祈禱室、遊戲室、淋浴間及洗衣機，並可以免費使用Wi-Fi及電腦設備等。

漁業署說，從今年4月起正式對外開放，深獲外籍船員喜愛，更獲得美國勞工部、歐盟人權專家、印尼漁工公會等國內外人士或團體的肯定，開幕至今已吸引2.5萬人次使用。

漁業署表示，外籍船員遠渡重洋來台工作，協助延續台灣的漁業經營與發展，是重要夥伴，雇主應該善待這些員工，未來漁業署也會持續與地方政府及各地區漁會合作，持續在漁港興建外籍船員休憩處所，妥善照顧外籍船員的生活。