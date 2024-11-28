薄瓜瓜婚禮畫面意外曝光首外流 大陸網民惡評：好土的審美

前中共中央政治局委員、前重慶市委書記薄熙來之子薄瓜瓜，來台迎娶羅東博愛醫院創辦人許文政的孫女許惠瑜，上周六選在新竹的「The One南園人文客棧」舉辦婚禮，邀請不少國外友人前來，婚禮真實畫面今首度外流引發網路熱議，還有大陸網民嘲「好土的審美」，但也有不少網友送上祝福。

社群平台X上流傳的薄瓜瓜婚禮影片顯示，23日婚禮當天，賓客都出席南園同心樓前庭院的晚宴，晚宴現場鋪上黑色地板、透明頂棚，會場全部以紅色中國風婚禮裝飾布置，布幔、紅燈籠垂掛在會場四周，中間還有一盆高3公尺的紅色造景。

據了解，薄瓜瓜與許惠瑜的婚禮高度保密，因薄瓜瓜身分敏感特殊，國安單位從他抵台後便嚴密監控，因此薄許決定婚禮低調舉辦，選在隱密性極高的南園，婚禮當天不僅有警方巡邏，就連工作人員全部都簽下保密協定，完全不讓婚禮細節外流，就連原本傳出邀請馬英九、王金平等人受邀出席，後來也都證實新人不邀政治人物，以免節外生枝。

雖然婚禮保密工作嚴密到家，不過外流的影片疑似是賓客拍攝後上傳社群平台才意外曝光，影片中可以見到薄瓜瓜與許惠瑜身著西式禮服在晚宴上登場，與當天稍早被媒體拍到身穿中式婚服不一樣，新人還在鄧麗君的「我只在乎你」的音樂聲中開舞，影片中也可聽見賓客歡呼，薄瓜瓜也在婚宴上當眾親吻新娘，小倆口愛意藏不住，許惠瑜更輕靠在薄瓜瓜的身上。

薄瓜瓜婚禮上還出現舞獅表演，引得現場外國賓客驚呼連連，舞獅最後更以捲軸從口中吐出吉祥話「緣訂薄許、永結同心」。

不過這幾段影片一經流出後立刻引發網路熱議，其中更有不少寫簡體字的大陸網民留言「濃濃的鄉土氣息、土得掉疙瘩」，還有網民提薄熙來案，嘲諷男方父母遭監禁無法出席兒子的婚禮，更有網民要薄瓜瓜發揮統戰台灣的作用，但同時也有不少網友祝福新人，評論婚禮熱鬧、優雅。

大陸國台辦昨天也在記者會上，首度回應薄瓜瓜迎娶台灣人的議題，國台辦發言人陳斌華回應「你如果是兩岸婚姻，我就會祝福你，我們對此沒有評論，反對對此進行惡意炒作」，未來是否許惠瑜能有機會與公婆薄熙來、谷開來見面或視訊，陳斌華也僅回應，「你剛才提到的那起婚姻我已經做了回應，不再發表評論」。