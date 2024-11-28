父母注意！ 政院刪民法「懲戒」二字 身心虐待將重定義

我國民法規範父母得於必要範圍內懲戒子女，為避免遭誤用或作為暴力行為藉口，行政院會今天拍板民法1085條修正草案，刪除懲戒兩字，改為「父母保護及教養未成年子女，應考量子女之年齡及發展程度，尊重子女之人格，不得對子女為身心暴力行為。」

至於相關配套，法務部法律事務司長劉英秀簡報指出，未來衛福部將配合修正「兒童及少年福利與權益保障法」第49條規定中有關身心虐待的定義；衛福部將推出支持家庭發揮照顧教養功能的措施，教育部則負責普及與深化家庭教育及親職教育。

行政院長卓榮泰指出，為符合聯合國兒童權利公約及相關規範意旨，確保兒童免於任何形式的身心暴力等不當對待，因此修正民法中有關父母懲戒的規定，宣誓父母對未成年子女的保護教養，應採取有利成長及非身心暴力方式。

卓榮泰提醒，修法送請立法院審議後，請法務部會同衛福部與立法院朝野各黨團溝通協商，儘速完成修法程序，也請教育部、衛福部應制定完善親職教育、家庭教育等相關機制與服務，支持家庭發揮教養功能。