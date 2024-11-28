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昇恆昌同樣接機卻沒被檢討　知情人士：「他們是贊助商」

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
圖為中華舉重代表隊於今年8月1日，搭機前往巴黎奧運前，昇恆昌在機場管制區內為選手送機的畫面。本報系資料照片／記者黃仲明攝影
圖為中華舉重代表隊於今年8月1日，搭機前往巴黎奧運前，昇恆昌在機場管制區內為選手送機的畫面。本報系資料照片／記者黃仲明攝影

中華隊在2024年世界棒球12強賽中擊敗日本奪下冠軍，25日搭機返回桃園機場時，卻發生采盟免稅店董事長衝進C位與副總統蕭美琴合照，卻將教練及球員擠到後方而引發眾怒。事件延燒數日，有網友質疑昇恆昌免稅店也在現場接機，為何沒被檢討？甚至傳出昇恆昌針對「黃巾之亂」還發出6點注意事項給內部主管；對此，昇恆昌表示不會做出回應。

網友表示，中華隊25日返台當天，除了采盟免稅店到場接機，昇恆昌當天也有到現場舉牌迎接中華隊，也有跟中華隊的隊員合照，為什麼機場公司只有針對采盟開罰最高額度100萬元的罰款，昇恆昌甚至從巴黎奧運期間，就有一堆員工在跟國手合照卻完全沒事。機場公司指出，目前已針對25日當天事件進行檢討報告中。

消息人士指出，中華隊在本月19日搭機前往東京參加2024年第3屆世界棒球12強賽複賽時，昇恆昌其實就是贊助商，中華職棒會長蔡其昌在記者會致詞時還提到「感謝昇恆昌免稅店提供球員們貴賓室服務」；中華職棒也在官方臉書發文感謝昇恆昌，並私下感謝昇恆昌接送機時幫球員打氣。

此外，2024巴黎奧運昇恆昌還是中華奧會合作的唯一免稅商店，不但提供中華代表團的選手至集團旗下的東方宇逸貴賓室休息，同時還在國內四大機場打造奧運比賽項目拍照區，出錢出力為選手加油。

本月19日，中華隊出發日本東京備賽當天，中華職棒在臉書官方網頁感謝昇恆昌贊助。圖／翻攝中華職棒臉書官方帳號
本月19日，中華隊出發日本東京備賽當天，中華職棒在臉書官方網頁感謝昇恆昌贊助。圖／翻攝中華職棒臉書官方帳號
圖為中華羽球代表隊於今年8月7日返台時，在桃機入境大廳舉行記者會受訪畫面，李洋（左一）右手處方框內可見「中華奧會合作伙伴昇恆昌」。本報系資料照片／記者黃仲明攝影
圖為中華羽球代表隊於今年8月7日返台時，在桃機入境大廳舉行記者會受訪畫面，李洋（左一）右手處方框內可見「中華奧會合作伙伴昇恆昌」。本報系資料照片／記者黃仲明攝影

世界棒球12強 巴黎奧運 昇恆昌 桃園機場

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