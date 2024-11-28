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運彩被質疑跟簽賭一樣 沈伯洋：護航地下賭博適可而止

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨立委沈伯洋。(本報資料照片)
民進黨立委沈伯洋。(本報資料照片)

網紅「館長」陳之漢日前自爆年輕時曾做過「球版」搞地下簽賭，引發輿論撻伐，但有人批評運動彩券也是賭博。民進黨立委沈伯洋表示，運彩不會找球員來招待所，然後逼迫球員打假球。更不會逼簽本票，護航地下賭博的這些人，真的適可而止。

沈伯洋在臉書指出，有人說運彩也是賭博，所以館長那個沒什麼，不過，運彩不會倒，運彩不會找球員來招待所，然後逼迫球員打假球。更不會逼簽本票。運彩還會做公益，這一次的情搜團隊的錢，就是從運彩貢獻的發展基金來的。

沈伯洋說，他不只是被假球案傷害過的球迷，還實際處理過球員涉賭案件，他知道那個傷痛。他痛恨把這個不當一回事的人，更心疼當時只因為聽學長的話，坐在旁邊一聲不吭，卻被牽連的球員。

對於外界質疑聲浪，沈伯洋強調，這些人說賭博沒什麼，但護航這種地下賭博，毀了多少人的一生，真的適可而止。

沈伯洋 賭博 館長

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