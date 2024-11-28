第50屆曾虛白先生新聞獎 12月2日頒獎

第50屆曾虛白先生新聞獎將於12月2日頒獎。曾虛白先生新聞獎基金會董事長劉克襄表示，近年全球媒體受假新聞影響，媒體報導真相及發揮影響力也比過去更加重要。

曾虛白先生新聞獎是台灣歷史最悠久的新聞獎，今年創立50週年，素有「台灣新聞界普立茲獎」美譽，今年共有502件作品參賽，涵蓋死刑的存廢、未成年性剝削、國民法官參審、權勢性侵、全球搶才、高齡社會等方向。

劉克襄表示，近年全球媒體受假新聞、假消息之害，甚至有AI用於新聞或不實消息，為新聞媒體的公信力和消息來源正確性帶來挑戰，此情況下，媒體報導真相和發揮影響力，更加重要。他也感謝企業夥伴支持，讓優秀作品獲肯定，新聞生態回歸正確與公正本質。

第50屆曾虛白先生新聞獎將於12月2日下午2時30分，在張榮發基金會國際會議中心舉行頒獎典禮。