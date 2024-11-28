郭智輝指不建四接缺電 民團痛批強推四接宛如中央政策霸凌

經濟部長郭智輝昨在立法院答詢立委時表示，若如期增加電廠，2030年以前都不會缺電，但若協和電廠無法興建燃氣機組，就會缺電。守護外木山行動小組召集人王醒之今天表示，這顯示經濟部跟環境部已經再次聯手，準備於12月以「光速環評」鎮壓民意的布局，強推協和四接宛如中央政策霸凌。

郭智輝昨在立法院答詢立委時表示，若如期增加電廠，2030年以前都不會缺電，但若協和電廠無法興建燃氣機組，就會缺電。

守護外木山行動小組今聲明指出，協和新燃氣1號機預計2030年6月始商轉，2號機商轉時程更是預計在2034年之後，而2030年後，夜間備用容量率均超過23%，即使扣除協和新機組仍超過20%，明顯沒有缺電問題。

王醒之說，中火二期環評案才剛以迅雷不及掩耳的速度、不顧中部民眾抗議下強勢通過，而今又想在協和四接爭議故技重施，輾壓基隆人民意，這是典型「中央對地方的分區政策霸凌」。

王醒之怒批，郭智輝在立法院「不缺電，但不蓋協和四接就會缺電」的說法不但自打嘴巴、否證了自己不缺電的前提外，更再度以缺電恐懼威脅民眾、欺騙立委，是沒有政治道德、沒有能源專業可言的愚民論述。

王醒之呼籲，台灣如果毫無節制過度依賴高碳排的天然氣發電，且拒不檢討高耗能產業的配置，蓋再多電廠也不夠用！甚至未來面對國際碳關稅的課徵，只會讓台灣廣大中小型的產業、基層製造業勞工走進死胡同。王醒之強調，唯有現在懸崖勒馬直接將協和電廠轉型為再生能源電廠，才是中央、地方、產業三贏的方案。

王醒之指出，光是北部，近期桃園大潭電廠7、8、9號機陸續商轉後，不僅將使大潭電廠成為世界最大的燃氣火力電廠，且新增裝置容量316萬瓩，更超過北部近期除役的基隆協和電廠3、4號機與桃園長生電廠1、2號機合計的190萬瓩。況長生電廠並非單純除役，而是「更新擴建」，擴建後將較現況增加30萬瓩。何來缺電之有？

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，賴清德總統提出「深度節能」政策，經濟部設定「2027年節電207億度」之行動方案，經濟部不積極推動實現節能目標，反用粗暴的「缺電」論述，意圖逼國人放棄「協和轉再生」的盼望，著實令人失望。