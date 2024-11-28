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台灣援助烏克蘭受肯定 吳志中斯洛伐克分享成果

中央社／ 布拉格27日專電

外交部政務次長吳志中，代表我國政府出席在斯洛伐克舉行「援助烏克蘭成果發表記者會」，展現台灣政府攜手民主國家協助烏克蘭重建具體成果。與會烏克蘭受援代表，一再表達對台灣感謝及對援助成果的肯定。

據駐斯洛伐克代表處新聞稿，在駐斯洛伐克代表李南陽陪同，吳志中在記者會中表示，台灣作為民主國家，站在捍衛自由與民主的前線，將持續投入援助烏克蘭的行動。

吳志中說，2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭後，台灣即刻表達對烏克蘭的支持，不僅透過民間捐款募資9億3千萬新台幣，還與斯洛伐克政府合作，捐贈210萬美元援助烏克蘭難民，並運送超過350噸人道救援物資。這些行動突顯台灣在全球捍衛民主、自由與人權的責任。

吳志中指出，台灣政府去年再度與斯洛伐克合作，並在斯洛伐克政府建議下，由駐斯洛伐克代表處與斯洛伐克的「開放社會基金會」（Open SocietyFoundation）及「龐迪斯基金會」（PontisFoundation）共同簽署援助烏克蘭的合作協議。

吳志中表示，台灣捐助500萬美元，與斯洛伐克政府一同協助烏克蘭重建，尤其聚焦在烏克蘭切爾尼戈夫（Chernihiv）地區的醫療與教育設施。

「開放社會基金會」執行長布拉斯卡克（FedorBlaščák）與龐迪斯基金會執行長基薩（Michal Kišša）感謝台灣政府的善舉，說明本計畫在台灣、斯洛伐克及烏克蘭共同推動下，共執行51件援助烏克蘭計畫。所有計畫都經執行委員會詳細審議，並以斯洛伐克政府認養重建的烏克蘭切爾尼戈夫地區的醫療、教育設施為重點。

此外，由於戰爭仍持續進行，提供烏克蘭人民人道援助也是本計畫重要項目，其中包括台灣參與斯洛伐克與捷克發起的集體募資行動，訂購斯洛伐克製造的波瑞納5號（Božena 5）掃雷機，運抵烏克蘭哈爾科夫，投入人道掃雷工作，將台斯烏三方援助發揮極大效益。

布拉斯卡克指出，為讓大眾了解援助烏克蘭計畫的具體成效，開放社會基金會特別與所有計畫執行單位合作，將援烏成果與感謝函彙編出版小冊，並設立專屬網站，以烏克蘭語、斯洛伐克語與英語向全球說明台灣的善心協助。

烏克蘭城市聯盟代表奧賽佳（Olha Osadcha），來自烏克蘭切爾尼戈夫地區，特地花兩天時間前往斯洛伐克參加記者會，親自感謝台灣。

奧賽佳表示，台灣的援助幫助該地區數千名學童在飛彈威脅下仍能正常上學。這不僅保障孩子們的學習，也讓烏克蘭人深感台灣的溫暖。

吳志中 斯洛伐克 烏克蘭

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