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APEC秘書處感謝台灣捐助 加速經濟體邁向永續成長

中央社／ 舊金山27日專電

台灣今年捐助亞太經濟合作會議（APEC）100萬美元（約新台幣3280萬元），APEC秘書處26日發布新聞稿致謝，指出資金用於支持倡議，攸關提升人類安全、數位創新、女性經濟參與，並促進深化亞太區經濟活動連結，惠及所有經濟體。

台灣與APEC秘書處官員於11月9日在秘魯利馬簽署捐助備忘錄。

APEC秘書處表示捐款將資助一系列計劃項目，這些計劃項目的主要目的，在於解決應對經濟體成員包容性與永續成長能力建構。

APEC台灣資深官員代表、外交部國組司司長孫儉元表示，這項捐贈展現台灣對於推進創新、安全、平衡、永續、包容成長等長期目標的堅定承諾。APEC秘書處執行長蕾貝卡（Rebecca Sta Maria）致謝並指出，這些貢獻加強政策制定實施的合作，使所有經濟體成員受益。

秘魯APEC年會日前落幕，台灣積極參與。台灣領袖代表林信義於返國記者會上表示，台灣捐贈100萬美元，協助發展中經濟體能力建構，展現台灣引領相關議題所扮演的積極角色，也讓台灣在推動全球發展進程當中，發揮重要的影響力。

APEC 捐款 林信義 永續

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