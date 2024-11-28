APEC秘書處感謝台灣捐助 加速經濟體邁向永續成長

中華隊在世界12強棒球賽打敗日本首奪世界冠軍，不少球迷25日至桃園機場迎接球員凱旋歸來，但采盟免稅店身穿黃衫的員工卻拉起布條亂入大合照宣傳，今天多名立委於立法院連番砲轟。對此，桃園機場公司總經理范孝倫今表示，采盟的不當行為影響機場營運，屬於情節重大，會以契約最高金額100萬元裁罰。

2024-11-27 12:22