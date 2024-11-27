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在野要求公糧收購提高5元 陳駿季：要考量WTO規範

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
立法院今年7月決議通過政府公糧收購價格，由現行每公斤26元提高到31元，每公斤調漲5元。圖／聯合報系資料照片
立法院今年7月決議通過政府公糧收購價格，由現行每公斤26元提高到31元，每公斤調漲5元。圖／聯合報系資料照片

立法院今年7月決議通過政府公糧收購價格，由現行每公斤26元提高到31元，每公斤調漲5元，農業部基以調漲將大幅增加政府財政支出近百億，及無法讓所有稻農受益為由，多次反對調漲公糧價格。農業部長陳駿季今天指出，收購價若調漲恐違反WTO規範，提高稻農收益也並非一定要提高收購價。

陳駿季出席漁業署「永續效應！台灣永續海鮮美食店數突破千家—連鎖美食地圖大公開」海洋之心記者會後接受媒體聯訪指出，農業部會在年底前提出回應在野黨訴求的配套方案，不過方案仍會基於之前規畫的「一集、二轉、三加三」政策研擬配套，希望國內稻作產業能進步為主要方向，也強調收購價若調漲可能違反WTO規範。

陳駿季表示，公糧收購制度包含價格和產量問題，而要讓農民所得提高並不一定要透過提高收購價，農業部的政策要同時確保農民收益和產業進步的平衡，也因為台灣的公糧收購制度幾乎是全球唯一，根據WTO規範，規定境內對於農業產品的支持有其上限，過度提高補助價格與支持會違反WTO規範，也可能影響我國參加國際經貿組織的可能性。

陳駿季也指出，部分人士認為，因應稻穀種植成本提高，保價收購價也應該同步提高，但其實近年稻農面臨的收益損失以天災所致為主，因此精進稻米收入保險也會是配套之一。

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