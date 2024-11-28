減少吸菸率、健全健保財務 調高菸捐可達雙贏

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台灣菸價偏低，以致吸菸率下降幅度不如預期，台灣醫務管理學會理事長洪子仁呼籲，政府應調漲菸捐，如果一包香菸多徵收20元，預估每年將可增加360億元收入，不僅降吸菸率，也有助於國內健保醫療財務。

到底台灣香菸有多便宜，以萬寶路Marlboro為例，同樣一包菸在紐西蘭、澳洲接近新台幣1000元，美國300多元，但台灣卻只有100元。洪子仁表示，物價上漲，市售排骨便當大都超過百元，比一包進口香菸還要貴，這相當不合理。

世衛組織WHO研究指出，透過增加稅捐手段，達到提高菸價，以價制量的機制，是降低青少年及成年人吸菸率的有效方法 。世界銀行調查發現，當菸品價格上升10%，菸品消費量下降4至8%，紐、澳就是最佳實例，菸稅增加，香菸變貴，吸菸率明顯下降。

澳洲菸草消費稅從1999年0.39澳元，2024年攀升1.8澳元，漲幅高達4.6倍。未來三年每年還將再次上漲5%。在此期間，澳洲14歲以上的吸菸率從22%驟降至11%。澳洲政府希望2025年能降至10% 以下，到2030年降至5%。

聯合國開發計畫署表示，提高菸稅為雙贏的策略，一來，大幅增加菸稅，可有效抑止兒童及青少年開始接觸菸品的誘因，進而減少兒童吸菸，並讓更多成年人開始戒菸。再者，增加大量收入，可資助重要的健康和菸草預防計畫。

與紐、澳相較，台灣菸品稅捐占菸價的比例平均53%，明顯偏低，也低於世界衛生組織WHO目標75%。台灣菸品的稅捐採二合一制，同時課徵菸稅、健康福利捐，兩者用途不同，前者作為財政稅收，後者則是用於指定健康相關用途、專款專用。

洪子仁指出，菸品百害無益，預估台灣每年因菸害所造成經濟損失，包含健保、醫療支出及個人損失等達1858億元，而抽菸也容易發引慢性疾病，增加醫療成本，加重醫療人員工作量，拖垮健保醫療財政，「政府必須正視菸害所帶來外部成本，盡快調漲菸稅、健康福利捐。」

洪子仁強調，國內菸價必須正確反映菸害所造成的外部成本，勿讓醫療費用再為菸品造成的疾病買單，也避免年輕人輕易取得便宜的菸品，呼籲政府從調漲菸捐著手。根據中經院112年度菸品健康福利捐調漲研究案推估，每包香菸調漲5元菸捐，每年可為政府增加90億元以上的收入。

洪子仁強調，透過合理、漸進等方式調漲菸捐，最理想狀態為每包調漲20元，這樣一年約可增加360億元。站在醫療端來看，建議用於健保支出面，提高點值，可將每點0.9元，提高至0.93元，有助於醫院經營，留住醫護人才，提高醫療品質。