劉建忻：警消危勞退員另訂所得替代率 要考慮公平性

立法院司法及法制委員會今日審查明年度考試院預算案。國民黨立委林思銘問，考試院是否贊成針對警消和危勞職務人員另訂所得替代率？考試院秘書長劉建忻回應，需考慮對於其他人員的公平性問題，且警消人員在職薪資已高於一般公務員。

近期勞動部公務員霸凌案發生，引發眾議。林思銘今於立院司委會質詢，先問霸凌案發生，依照「公務人員保障法」（保障法）有無相關保障機制？劉建忻說，保障法是原則性規定，從寬解釋有包含相關概念，行政院人事總處有個指引，作為處理個案機制。

保訓會主委蔡秀涓說，目前在霸凌事件處理部分，根據保障法跟「公務人員安全及衛生防護辦法」（安衛辦法），人總有指引，一旦發現霸凌事件發生，當事人向機關申訴時就會進行相關調查，調查結果若機關有認定事實，當事人兩造也認為是公平客觀調查，機關就會依據調查結果，對被申訴人進行懲處或職務上調查。

林思銘進一步問，可否申請國賠？蔡秀涓表示，可以申請國賠，但要由機關提出，依照國賠法的要件。林追問，公務員霸凌是否屬於不法執行職務？蔡回應，會把委員提出的意見納入安衛辦法跟保障法的修法裡，讓其更明確。

銓敘部長施能傑說，「公務人員考績法」有修正草案，把性騷、霸凌、酒駕等政府宣示不容忍的行為，列入法律中的專案考績，或平時考核列丁等，或一次兩大過免職。現在雖無明文文字，其他的還是可處理，但可以修更好。

林思銘關注警消及危勞職務人員的所得替代率問題，詢問是否贊成警消以及危勞職務人員另訂所得替代率？劉建忻表示，這議題需要謹慎，所有公務人員都用同樣費率、所得替代率，如果有一部分人用同樣費率卻用更高的所得替代率，要考慮其他人員公平性的問題。

劉建忻表示，大家都很關心警消在職跟退休的經濟所得，以實際領取數字來看，警消人員在職薪資高於一般公務員，也因職級計算方式跟一般公務人員不同，本俸會較高，會反映在退休俸中。在上次年金改革修法中，所得替代率逐年調降10年，包括年金給付至少每4年要做一次檢討，或消費者物價指數（CPI）超過5%就要做相應處理。年改上路雖然才幾年，總共調整兩次，一次是2%，今年則是4%。