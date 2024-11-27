批交通部通學區僅示意 時力建議設無號誌通行路口

時代力量黨主席王婉諭今天說，根據今年1至8月數據統計，行人死亡人數仍有228人，顯見政府交通改革不夠努力，行人安全不能慢，交通部應該盡快統整各地危險路口，列出優先順序逐步改善，也避免再有生命逝去。

時代力量上午在立法院舉行「通學區別只掛牌！人行設施要完善！」記者會，呼籲政府在通學區盡快完善行人設施，勿讓交通安全淪為形式號誌。

王婉諭表示，政府喊出交通改革，已經不是一天兩天，近期台中男童在路口遭撞身亡，同樣為人母親，對於這樣的新聞感到不捨，該路口雖然鄰近公園，但是卻僅設置閃燈，缺乏行人友善設施及減速規劃，台中市交通局事後補強措施只是亡羊補牢。

王婉諭指出，今年5月，賴清德總統公布行人交通安全設施條例，交通部隨後修正「道路交通標誌標線號誌設置規則」，增加通學區的標示，道安網也同樣有針對學區肇事熱點進行統計，既然都已經統計出肇事熱點，就應該要求各地方交通局，盡速把肇事熱點的成因解決。

時代力量決策委員、交通零死亡願景召集人林柏勛說，在高風險路口設置紅綠燈、車輛遵守號誌，這些都是常有的觀念，但是在行人及其他社會活動頻繁區域，設置無號誌的行人通行路口，可能才是解方之一，台灣號誌設置多僅考量車輛需求，缺乏整體規劃，導致設置目的割裂。

行人零死亡推動聯盟理事長陳愷寧表示，目前許多通學區僅掛牌示意，卻未落實周邊整體降速、人車分離設施規劃，完全無法保護學童安全。她以日本為例，汽機車如果看到路側有幼童，需要主動降速或駛離路側幾公尺，而在台灣卻沒有相關規範，政府應該要求駕駛在學區主動減速，真正做到人本交通。

陳愷寧強調，交通部上個月通過「行人交通安全設施條例」，根據相關計畫，學區周圍應該要有更大範圍的「行人友善區」，也就是以速限30為原則，設計人車分離的設置，以保護弱勢用路人，而非只有學校門口的馬路掛牌，同時也呼籲台中市政府通盤檢討。

下一代人本交通促進會理事長王晉謙指出，台灣通學區設置必須解決兩大問題，分別是無號誌路口行人穿越、社區內道路設計必須以行人為優先，想要真正保護學童生命安全，實際建立以人為本的交通環境才是上上策。