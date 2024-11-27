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強調環境部沒網軍 彭啓明：我被罵都沒人幫我說話

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
彭啓明表示，自己被罵的時候都沒人幫他說話，證明環境部沒有網軍。本報資料照片
彭啓明表示，自己被罵的時候都沒人幫他說話，證明環境部沒有網軍。本報資料照片

近期立法院審查各部會中央政府總預算案，由於過去有部會將宣傳費藏於各項目中，造成「公部門養網軍」的現象被踢爆，因此各部會機關的宣傳費項目往往被放大檢視。立委今天審查環境部預算時，質疑行銷宣導費是否也會拿來養網軍，環境部長彭啓明說，環境部不可能有網軍，「因為我被罵的時候，都沒人幫我說話。」

立法院社會福利及衛生環境委員會繼續審查中華民國114年度中央政府總預算案關於環境部主管公務及基金預算。

114年度環境部預算案中，整合推動淨零綠生活行銷宣導工作及業務宣導費編列預算316萬5000元。立委蘇清泉表示，此內容缺乏具體誘因和措施計畫並無成果與效益，恐出現預算虛擲的情況，也在審查中質疑這些宣傳經費是否有養網軍的情況。

彭啓明笑說，他能保證環境部絕對沒有網軍，因為自己被罵的時候都沒有人幫忙說話，宣傳經費一定是用在刀口上，讓政策能發揮最大的效益。

彭啓明 環境部

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