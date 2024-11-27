聽新聞
0:00 / 0:00
強調環境部沒網軍 彭啓明：我被罵都沒人幫我說話
近期立法院審查各部會中央政府總預算案，由於過去有部會將宣傳費藏於各項目中，造成「公部門養網軍」的現象被踢爆，因此各部會機關的宣傳費項目往往被放大檢視。立委今天審查環境部預算時，質疑行銷宣導費是否也會拿來養網軍，環境部長彭啓明說，環境部不可能有網軍，「因為我被罵的時候，都沒人幫我說話。」
立法院社會福利及衛生環境委員會繼續審查中華民國114年度中央政府總預算案關於環境部主管公務及基金預算。
114年度環境部預算案中，整合推動淨零綠生活行銷宣導工作及業務宣導費編列預算316萬5000元。立委蘇清泉表示，此內容缺乏具體誘因和措施計畫並無成果與效益，恐出現預算虛擲的情況，也在審查中質疑這些宣傳經費是否有養網軍的情況。
彭啓明笑說，他能保證環境部絕對沒有網軍，因為自己被罵的時候都沒有人幫忙說話，宣傳經費一定是用在刀口上，讓政策能發揮最大的效益。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言