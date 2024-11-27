遭酸「黃巾大媽」一吼蕭美琴維安後退 國安局：有戒護

12強棒球代表隊奪冠舉國歡騰，不過球員25日晚間回台時在機場卻一團混亂，更引發外界質疑副總統蕭美琴的維安遭突破，國安局今天表示當天曾會同6個單位現勘，也認為管制區內的情況相對單純。面對立委抨擊太自以為是，國安局坦言執勤技巧要再加強，也會在3天內提出檢討報告。

國安局今天赴立法院針對紀錄片「國家器官」上映遭恐嚇進行專案報告，不過中華隊回台在機場遭免稅店人員亂入卡位合照的「黃巾之亂」，反而成為朝野立委關切的焦點。

民進黨立委羅美玲質詢時質疑，正副元首蒞臨場合國安局都會做場勘、了解路線規劃，甚至連合照名單都要事先知道，當天晚上卻一團亂，采盟亂入時國安人員居然沒有任何作為也沒有排除，到底發生什麼事？

國安局副局長張元斌表示，特勤中心針對蒞臨場所勤務都會偕同相關單位現地場勘，根據活動性質、動線及環境做評估跟維安佈署。

特勤中心副指揮官李慶然解釋，接獲命令後，程序部分沒有問題，針對節目性質、蒞臨場所狀況及行進動線現勘，到現場後會同主辦單位體育署、航警局、華航、桃機、警官一大隊總共6個單位一起現勘。

李慶然說，到現場後發現國人非常熱情、接機人數眾多，機場分成入境管制區內跟外，後來評估管制區外維安風險比較高，因為非常多民眾到現場接機，但管制區內相形簡單很多，維安狀況相對單純。

不過羅美玲不滿意這樣的說法，質疑特勤中心以為管制區內維安相對單純，實在太自以為是。國民黨立委徐巧芯也質疑，國安局有沒有重視賴總統交代的最高規格接機？李慶然說，拉布條合影時，維安人員都有在旁邊戒護，主辦單位和副總統辦公室有同意他們合影，不過對方從後面竄到前面，國安局會檢討。

徐巧芯進一步質疑，維安人員被「大媽」一吼就退後，維安人員什麼時候便這麼好講話了？甚至國安局經過這麼多天都不知情、沒看影片檢討？李慶然坦言執勤技巧要再加強。

在立委楊瓊瓔的要求下，國安局承諾在3天內提出檢討報告。