快訊

超狂雙殺奪金！中華隊「冠軍球」去哪了？棒協證實：在他手裡

又被質疑性別！林郁婷世界盃棄賽抗議 卓榮泰遺憾：政府努力確保參賽權利

馬龍團赴中山女中只參訪不交流 賴士葆曝原來是這人有意見

遭酸「黃巾大媽」一吼蕭美琴維安後退 國安局：有戒護

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
在世界12強棒球賽奪冠的中華隊昨晚搭機返台，但采盟免稅店被指控「搶C位蹭合照」，引發網友砲轟是「黃巾之亂」，國安局坦言執勤技巧要再加強，會在3天內提出檢討報告。記者季相儒／攝影
在世界12強棒球賽奪冠的中華隊昨晚搭機返台，但采盟免稅店被指控「搶C位蹭合照」，引發網友砲轟是「黃巾之亂」，國安局坦言執勤技巧要再加強，會在3天內提出檢討報告。記者季相儒／攝影

12強棒球代表隊奪冠舉國歡騰，不過球員25日晚間回台時在機場卻一團混亂，更引發外界質疑副總統蕭美琴的維安遭突破，國安局今天表示當天曾會同6個單位現勘，也認為管制區內的情況相對單純。面對立委抨擊太自以為是，國安局坦言執勤技巧要再加強，也會在3天內提出檢討報告。

國安局今天赴立法院針對紀錄片「國家器官」上映遭恐嚇進行專案報告，不過中華隊回台在機場遭免稅店人員亂入卡位合照的「黃巾之亂」，反而成為朝野立委關切的焦點。

民進黨立委羅美玲質詢時質疑，正副元首蒞臨場合國安局都會做場勘、了解路線規劃，甚至連合照名單都要事先知道，當天晚上卻一團亂，采盟亂入時國安人員居然沒有任何作為也沒有排除，到底發生什麼事？

國安局副局長張元斌表示，特勤中心針對蒞臨場所勤務都會偕同相關單位現地場勘，根據活動性質、動線及環境做評估跟維安佈署。

特勤中心副指揮官李慶然解釋，接獲命令後，程序部分沒有問題，針對節目性質、蒞臨場所狀況及行進動線現勘，到現場後會同主辦單位體育署、航警局、華航、桃機、警官一大隊總共6個單位一起現勘。

李慶然說，到現場後發現國人非常熱情、接機人數眾多，機場分成入境管制區內跟外，後來評估管制區外維安風險比較高，因為非常多民眾到現場接機，但管制區內相形簡單很多，維安狀況相對單純。

不過羅美玲不滿意這樣的說法，質疑特勤中心以為管制區內維安相對單純，實在太自以為是。國民黨立委徐巧芯也質疑，國安局有沒有重視賴總統交代的最高規格接機？李慶然說，拉布條合影時，維安人員都有在旁邊戒護，主辦單位和副總統辦公室有同意他們合影，不過對方從後面竄到前面，國安局會檢討。

徐巧芯進一步質疑，維安人員被「大媽」一吼就退後，維安人員什麼時候便這麼好講話了？甚至國安局經過這麼多天都不知情、沒看影片檢討？李慶然坦言執勤技巧要再加強。

在立委楊瓊瓔的要求下，國安局承諾在3天內提出檢討報告。

國安局 機場 維安

延伸閱讀

接機造成「黃巾之亂」 采盟捐出3000萬棒球發展基金

采盟「黃巾之亂」 交通部長：不良行為勢必究責裁罰

財經部會首長理財 偏愛儲蓄保單、基金

12強賽／開心接見棒球英雄 賴總統稱像剛結婚、娶媳婦

相關新聞

劉建忻：警消危勞退員另訂所得替代率 要考慮公平性

立法院司法及法制委員會今日審查明年度考試院預算案。國民黨立委林思銘問，考試院是否贊成針對警消和危勞職務人員另訂所得替代率...

采盟「黃巾之亂」再捐3000萬致歉 桃機祭100萬最重罰

中華隊在世界12強棒球賽打敗日本首奪世界冠軍，不少球迷25日至桃園機場迎接球員凱旋歸來，但采盟免稅店身穿黃衫的員工卻拉起布條亂入大合照宣傳，今天多名立委於立法院連番砲轟。對此，桃園機場公司總經理范孝倫今表示，采盟的不當行為影響機場營運，屬於情節重大，會以契約最高金額100萬元裁罰。

批交通部通學區僅示意 時力建議設無號誌通行路口

時代力量黨主席王婉諭今天說，根據今年1至8月數據統計，行人死亡人數仍有228人，顯見政府交通改革不夠努力，行人安全不能慢...

強調環境部沒網軍 彭啓明：我被罵都沒人幫我說話

近期立法院審查各部會中央政府總預算案，由於過去有部會將宣傳費藏於各項目中，造成「公部門養網軍」的現象被踢爆，因此各部會機...

遭酸「黃巾大媽」一吼蕭美琴維安後退 國安局：有戒護

12強棒球代表隊奪冠舉國歡騰，不過球員25日晚間回台時在機場卻一團混亂，更引發外界質疑副總統蕭美琴的維安遭突破，國安局今...

光電環評下放地方惹議 立委籲環境部不要怕經濟部

環境部日前預告修正「環評法施行細則」第12條，將漁港、學校、旅館、太陽光電等環評改由地方政府審查，此舉引發社會廣大爭議，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。