影／「滾床單」烏龍 張淑娟：周玉蔻、蔡玉真應到牢裡真心悔過
媒體人周玉蔻、蔡玉真烏龍爆料前中華民國小姐張淑娟和台北市長蔣萬安的父親蔣孝嚴在晶華酒店「滾床單」，周、蔡依誹謗、個資法起訴，台北地院審理後，合議庭判周玉蔻、蔡玉真各有期徒刑1年6月，可上訴。
張淑娟上午在立委王鴻薇及律師陪同下召開記者會感謝幫她加油的每一個人，要不是大家的幫忙跟加油，她覺得她自己活不到今天。張淑娟提到，在整個霸凌的時間軸裡面，網軍的霸凌很明顯，但她報警都沒有人相信沒有人理他，警方又說抓不到，讓她無奈又難過，張淑娟說，她出庭的時候，法官曾問她什麼時候跟蔣孝嚴合照？張淑娟澄清自己不曾跟蔣合照，合照是網軍在其它地方截圖所來，把某張照片的臉挖下來貼在蔣孝嚴夫妻的合照上面，這是網軍移花接木的照片。
張淑娟表示，她要呼籲名嘴，要攻擊別人的時候應該要做做功課，不要為了自己的政治紅利還有幾萬塊的主持費與收視率就霸凌別人。她要謝謝法官還有檢察官還給她一個公道，希望未來名嘴能夠收斂自己，不要為了自己的大富大貴而犧牲別人的名譽和生命，張淑娟最後提到，如果周玉蔻和蔡玉真兩人真的有悔過，就應該到牢裡去真心悔過，而不是說完道歉隔天就繼續霸凌。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言