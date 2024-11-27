影／「滾床單」烏龍 張淑娟：周玉蔻、蔡玉真應到牢裡真心悔過

媒體人周玉蔻、蔡玉真烏龍爆料前中華民國小姐張淑娟和台北市長蔣萬安的父親蔣孝嚴在晶華酒店「滾床單」，周、蔡依誹謗、個資法起訴，台北地院審理後，合議庭判周玉蔻、蔡玉真各有期徒刑1年6月，可上訴。

張淑娟上午在立委王鴻薇及律師陪同下召開記者會感謝幫她加油的每一個人，要不是大家的幫忙跟加油，她覺得她自己活不到今天。張淑娟提到，在整個霸凌的時間軸裡面，網軍的霸凌很明顯，但她報警都沒有人相信沒有人理他，警方又說抓不到，讓她無奈又難過，張淑娟說，她出庭的時候，法官曾問她什麼時候跟蔣孝嚴合照？張淑娟澄清自己不曾跟蔣合照，合照是網軍在其它地方截圖所來，把某張照片的臉挖下來貼在蔣孝嚴夫妻的合照上面，這是網軍移花接木的照片。