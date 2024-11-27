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影／「滾床單」烏龍 張淑娟：周玉蔻、蔡玉真應到牢裡真心悔過

攝影中心／ 記者杜建重／台北即時報導
張淑娟被媒體人周玉蔻、蔡玉真烏龍爆料，北院判周、蔡二人有期徒刑1年6月。張淑娟（中）上午召開記者會鞠躬感謝幫她加油的每個人，同時呼籲名嘴能夠收斂自己，不要為了自己的大富大貴而犧牲別人。記者杜建重／攝影
張淑娟被媒體人周玉蔻、蔡玉真烏龍爆料，北院判周、蔡二人有期徒刑1年6月。張淑娟（中）上午召開記者會鞠躬感謝幫她加油的每個人，同時呼籲名嘴能夠收斂自己，不要為了自己的大富大貴而犧牲別人。記者杜建重／攝影

媒體人周玉蔻蔡玉真烏龍爆料前中華民國小姐張淑娟和台北市長蔣萬安的父親蔣孝嚴在晶華酒店「滾床單」，周、蔡依誹謗、個資法起訴，台北地院審理後，合議庭判周玉蔻、蔡玉真各有期徒刑1年6月，可上訴。

張淑娟上午在立委王鴻薇及律師陪同下召開記者會感謝幫她加油的每一個人，要不是大家的幫忙跟加油，她覺得她自己活不到今天。張淑娟提到，在整個霸凌的時間軸裡面，網軍的霸凌很明顯，但她報警都沒有人相信沒有人理他，警方又說抓不到，讓她無奈又難過，張淑娟說，她出庭的時候，法官曾問她什麼時候跟蔣孝嚴合照？張淑娟澄清自己不曾跟蔣合照，合照是網軍在其它地方截圖所來，把某張照片的臉挖下來貼在蔣孝嚴夫妻的合照上面，這是網軍移花接木的照片。

張淑娟表示，她要呼籲名嘴，要攻擊別人的時候應該要做做功課，不要為了自己的政治紅利還有幾萬塊的主持費與收視率就霸凌別人。她要謝謝法官還有檢察官還給她一個公道，希望未來名嘴能夠收斂自己，不要為了自己的大富大貴而犧牲別人的名譽和生命，張淑娟最後提到，如果周玉蔻和蔡玉真兩人真的有悔過，就應該到牢裡去真心悔過，而不是說完道歉隔天就繼續霸凌。

媒體人周玉蔻、蔡玉真烏龍爆料前中華民國小姐張淑娟和台北市長蔣萬安的父親蔣孝嚴在晶華酒店「滾床單」，被台北地院判有期徒刑1年6月。張淑娟（中）上午在立委王鴻薇（左）及律師（右）陪同下召開記者會，說明自己被周、蔡二人霸凌的過程。記者杜建重／攝影
媒體人周玉蔻、蔡玉真烏龍爆料前中華民國小姐張淑娟和台北市長蔣萬安的父親蔣孝嚴在晶華酒店「滾床單」，被台北地院判有期徒刑1年6月。張淑娟（中）上午在立委王鴻薇（左）及律師（右）陪同下召開記者會，說明自己被周、蔡二人霸凌的過程。記者杜建重／攝影
張淑娟要呼籲名嘴，要攻擊別人的時候應該要做做功課，不要為了自己的政治紅利還有幾萬塊的主持費與收視率就霸凌別人。記者杜建重／攝影
張淑娟要呼籲名嘴，要攻擊別人的時候應該要做做功課，不要為了自己的政治紅利還有幾萬塊的主持費與收視率就霸凌別人。記者杜建重／攝影

周玉蔻 張淑娟 蔡玉真

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