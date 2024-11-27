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周玉蔻烏龍爆料被判1年6月 張淑娟：應到牢裡真心悔過

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
前中華民國小姐張淑娟今天在國民黨立委王鴻薇、律師吳漢成陪同下舉行記者會。記者王千豪／攝影
前中華民國小姐張淑娟今天在國民黨立委王鴻薇、律師吳漢成陪同下舉行記者會。記者王千豪／攝影

媒體人周玉蔻、蔡玉真烏龍爆料前中華民國小姐張淑娟和前立委蔣孝嚴「滾床單」，台北地方法院昨各判兩人有期徒刑1年6月，可上訴。張淑娟今天表示，如果周玉蔻、蔡玉真真有悔過，應該到牢裡面去悔過，而不是道歉完之後，明天繼續霸凌下一個人。

張淑娟今天在國民黨立委王鴻薇、律師吳漢成陪同下舉行記者會。張淑娟先鞠躬向感謝過程中每一雙溫暖的手，並哽咽地說，從2022年9月中被霸凌到現在，她感謝王鴻薇，也謝謝民進黨立委王世堅，這個霸凌案超越藍綠。在案子發生之後，她一直說很慶幸她父母親過世，不然雙親承受不了這種驚嚇。

張淑娟拿出大型圖卡，還原遭霸凌的過程，並點名2022年9月22日參與周玉蔻節目的民進黨立委吳思瑤，指這是一個由媒體、資深媒體人、立法委員、名嘴、網軍的集體霸凌事件。當時她在9月23日發出聲明稿，其實周玉蔻等人是可以採煞車的，但這群人就是不肯，逼得她只好在9月26日按鈴提告。

張淑娟指出，開庭時她才得知，原來是3年前，周玉蔻跟蔡玉真和薇閣校長吃飯，她的同學剛好在那邊服務，被叫進去打招呼，吃完飯之後事隔17個月，因為要選舉，覺得時任民進黨台北市長候選人陳時中有危險，要打時任國民黨台北市長候選人蔣萬安，就拿蔣萬安爸爸的案子出來潑髒水，她還因此到圖書館查1999年到底發生什麼事情，而當年記者報導的事情，就這樣被鋪天蓋地的竄改，周玉蔻這種隻手遮天的媒體女王，她覺得不可思議。

張淑娟指出，周玉蔻在法庭上一直跟她道歉，過程中還透過律師寫一封信給她，稱非常仰慕她，想要邀請她喝下午茶，且願意用其人脈幫她開節目、賣作品，「周玉蔻把一個人都打打昏，丟到臭水溝，屍體已經曝曬3年，寫這封信來的時候，只是希望我們撤告」。

張淑娟呼籲，希望名嘴收斂自己，不要為了賺錢車馬費，享用用別人命換來的大富大貴，如果周玉蔻跟蔡玉真真的有悔過的話，應該到牢裡面去真心悔過，而不是說完道歉，明天繼續霸凌下一個人，這樣社會不得安寧。她希望自己是最後一個被霸凌的人，這個案子太痛苦了，謝謝每一雙溫暖的手，才能夠撐起被霸凌的人，並給予活下去的勇氣。

王鴻薇表示，每次法院要作成判決的時候，承審法官就請辭了，使得這個案子一直拖到現在才做出判決，明眼人都看到其實，這個官司需要拖兩年多之久嗎？完全沒有道理。吳漢成則呼籲周玉蔻、蔡玉真放棄上訴，為自己的行為負起應有的責任。

周玉蔻 張淑娟

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