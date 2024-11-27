完成發電500MW里程碑 達德以竹杖健走與在地同樂

達德能源完成在台發電裝置容量500MW，9月24日聯袂德國經濟辦事處在雲林縣崙背鄉舉辦「500MW綠能里程碑：竹杖健走 迎風GO!」活動，現場有包含崙背長者、小學生、德商等200餘人組成健行隊，從崙背鄉中和國小出發，一起走過總長1.6公里的豐榮綠色隧道，沿途樹林間清晰可見的6座風機，即為去年5月正式商轉的達德新源風場，也是目前台灣最大型的陸域風機。根據雲林縣政府資料顯示，沿海長者因缺乏運動讓其身體年齡比實際年齡偏長，該活動意在鼓勵長者養成運動習慣，現場長者、孩童、達德員工在專業健走隊帶領下一起開心運動，讓綠能ESG活動更具意義。

圖／達德能源 提供

供應全台29萬6千戶用電 綠能開發帶動地方經濟

達德能源董事長曾葳葳特別感謝崙背鄉對於引進風機綠能的支持，作為在台二十餘年的開發商，多年來跟台灣民眾在綠電領域成長，接受過許多人的幫助，才能完成目前共207座的陸域風機。曾葳葳表示，500MW能源可供應全台近29萬6千多戶家庭一年的民生用電量，風機的運轉不僅帶來綠色能源，更與我們的生活息息相關，達德能源珍惜每一座風機發電的機會，未來將更努力用能源發電點亮在地。

德國經濟辦事處首席代表暨處長蘭依樺博士（Dr. Eva Langerbeck）表示：「我非常榮幸能夠參加今天在雲林縣崙背鄉舉辦的500MW綠能里程碑活動。再生能源已成為全球邁向淨零碳排的重要課題，雲林憑藉其優越的風場環境，為風機建設提供了理想場地。達德能源作為台灣陸域風機占比最大的廠商之一，憑藉其多年來深耕在地的豐富經驗，必將持續為我們帶來穩定、可靠的潔淨能源，為台灣的永續發展做出貢獻。」

圖／達德能源 提供

北歐式健走結合雲林縣經濟竹 注入ESG概念關心長輩健康

當天活動結合近年來在台灣風行的北歐式健走，最重要的健走杖更是使用雲林縣在地經濟竹製成。達德能源的總部位於德國，將歐洲的運動方式帶來雲林縣，並使用在地資源，兩相結合的竹杖運動別具意義。雲林縣縣府代表計畫處長李明岳表示，歡迎企業投入ESG資源來促進縣內長輩更加健康，共同推動竹杖健走這類具減碳及健康福祉雙重效益的特色活動。

圖／達德能源 提供

活動當天在崙背鄉中和國小進行點亮儀式，以水晶球亮燈象徵能源發電點亮在地。崙背鄉鄉長李泓儀表示，綠能是全球趨勢，崙背鄉是台灣重要的酪農專區，主要農特產洋香瓜更外銷日本、新加坡，如今鮮乳農產之鄉結合風機綠能，歡迎民眾來此一探風機周遭的美味特產及美麗風景。

這場活動由達德能源與德國經濟辦事處合辦，雲林縣政府、崙背鄉公所、崙背鄉中和國小協辦。在500MW綠能里程碑點亮儀式之後，由一組專業健走隊示範北歐式健走及健走杖正確用法，帶著當地長輩一起做暖身運動。崙背鄉公所邀請的豐榮村、草湖村、水尾村當地長輩，以及中和國小師生和達德能源夥伴，總共約兩百人，每人雙手各持一支客製化健走竹杖，展開綠能結合綠色隧道健走的行程，讓潔淨能源點亮在地永續，一同穩健前行。