企業二代接班潮！企業總部對齊國際門面，打造成功方程式

資誠《2023全球暨台灣家族企業調查報告》指出，未來5年內，台灣至少有1～2成的企業將進行世代交替。二代接班潮也讓城市精華區商用不動產供不應求，根據實價登錄資料顯示，2024上半年台北有27棟辦公大樓均出現億級成交紀錄，包括國家企業廣場、利豐大樓、百代宏碁大樓等，總交易額達175億元。除科技大廠、老牌傳產企業外，旅遊業、連鎖餐飲品牌、生技、遊戲等新創產業也紛紛進場購置企業總部。

資誠調查報告指出，未來五年內，台灣至少有1～2成的企業將進行世代交替。 (圖／Shutterstock提供)

台灣家族企業的老闆，有45%年齡都在60歲以上 ，當中更有12% 超過70歲，領導者高齡化現象恐弱化企業競爭力，促使企業開始加快接班腳步，換血升級，力求永續經營。而這些預備接班的企業二代，許多人都有海外留學經驗，期望能帶領已有基礎的老字號品牌打入國際市場，深知企業邁向國際的首要之務，就是跟上國際ESG淨零碳排、數位轉型趨勢 ，升級企業總部門面。

企業總部舊換新、小換大，除了自用考量，不少思考靈活、目光前瞻的年輕企業主也注入多元配置思維，挑選辦公室更加重視地段價值與產品規劃，交通方便、具備台北市門牌、位於主幹道上，都是加分條件。北台灣租金水準提升、不動產具保值、節稅等功能，企業進駐國際化、大坪數總部等同為品牌鍍金，可望創造許多附加價值。

專家指出，百坪以上、大坪數總部使用上更加彈性多元，也是國際客戶判斷企業規模與實力的重要指標。企業主在置產商用不動產時，循著捷運沿線或交通主幹道，設點在交通便利的區位，有助企業招募菁英人才，符合ESG趨勢、在設計上納入節能減碳思維的商用不動產，更是企業置產的首選。

台北市精華區指標商用不動產，多半只租不賣，目前在業界詢問度高、企業可購置的大坪數商用不動產，首推位於復興北路、長安東路角地的「國家企業廣場」 ，除了鄰近南京商圈、忠孝復興商圈和松山機場，挑高氣派門廳、智慧化新穎設備，也反映企業與時俱進、不斷優化升級的企圖心。

復興北路、長安東路口的「國家企業廣場」位於台北市經貿核心區段，圖為3D示意圖。 (圖／甲山林廣告提供)

近年政府接續內科、南軟，推動「大北區門戶計畫」，將結合北投士林科技園區、關渡平原城市開發、生態社子島，打造總面積超過信義計畫區5倍的產業發展重鎮，集結科技、生醫、商辦、購物中心、水岸等強大量能。北士科佔據大北區門戶的重要角色，其中新洲美段更是精華中的精華，吸引輝達覓地 、金仁寶集團斥資300億打造總部， 也被企業主認為是北士科中最值得布局的一塊。

科技電子、智慧健康產業、顧問業等，若想掌握北士科園廊帶的鍍金前景，「IBC環球企業總部 」位於北士科園廊帶核心、60米大業路第一排，距奇岩捷運站約150公尺，1分鐘洲美快速道路，不僅擁有「近科園又擁捷運」的先天優勢，方便員工通勤上下班，從洲美快速道路接軌陸空雙港，、往返機場也相當便捷快速。

「IBC環球企業總部 」由國際知名團隊Aedas設計擘劃外觀及公設，在區域豎立建築美學高標，突顯企業形象，結合綠建築、智慧管理等ESG趨勢，全方位滿足企業對於地標級總部的需求，是助攻企業轉型升級的最佳利器。

「IBC環球企業總部 」 近科園又擁捷運。圖為3D示意圖。 (圖／甲山林廣告提供)

同樣由Aedas操刀的企業總部還有位於桃園市政特區「NFC環球經貿中心」，是區域罕見的國際級企業總部。桃園是科技、製造產業群聚的重鎮，也是企業總部遷移或設立分點的熱區，但新型態企業總部非常稀少，可說是一席難求。

「NFC環球經貿中心」 位於主幹道大興西路上，坐擁2,500坪以上的大基地，無論氣勢、門面皆超越群雄，1分鐘直上南桃園交流道，快速接軌高鐵和機場，大幅縮短移動的時間。除了有門禁管理、物業秘書、挑高氣派門廳等，推升企業總部的附加價值，更規劃豐富的公共設施，如：健身房、泳池、商店街、廣場、交誼廳會所等，滿足員工休憩、凝聚向心力、接待貴賓等現代企業的多元需求，開案後吸引多家律師、會計師事務所、連鎖醫療診所入主，也是A級企業的兵家必爭之地。

「NFC環球經貿中心」是桃園市政特區內目前唯一具國際規格的企業總部。圖為3D示意圖。 (圖／甲山林廣告提供)

「數位轉型」與「國際化」，是台灣大多數二代接班人的必修課題，上述三個商用不動產皆由國際首屈一指的建築團隊設計，導入綠色思維，並針對台灣地理環境強化抗震能力。在競爭激烈、變化快速的市場中，企業總部不僅象徵企業的價值，也是企業資產保值、轉型升級、迅速連結AI生態圈、接軌全球市場脈動的絕佳利基點。